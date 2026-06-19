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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΚΑΛΑ: Αν σήμερα έχουμε κράτος οφείλεται σε αυτούς που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους

 19.06.2026 - 23:58
ΣΥΚΑΛΑ: Αν σήμερα έχουμε κράτος οφείλεται σε αυτούς που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους

Αν σήμερα έχουμε Κράτος και χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλεται σε αυτούς των οποίων οι αποταμιεύσεις ζωής χρησιμοποιήθηκαν για την διάσωση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ).

Σε ανοικτή του επιστολή προς όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, ο ΣΥΚΑΛΑ ζητά από όλους όσοι "παρουσιάζονται ως ειδήμονες και κινδυνολογούν σε ό,τι αφορά προθέσεις αποζημίωσης αυτών που διέσωσαν το Κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2013, να ενημερώνονται καλύτερα πριν εκφράσουν, υποτίθεται, ενημερωμένες και εξειδικευμένες απόψεις".

Προσθέτει ότι "δεκατρία χρόνια μετά από το έγκλημα του 2013, έχει εκταμιευθεί μόνο το 10% των «κλοπιμαίων» και αυτό μόνο σε φυσικά πρόσωπα και με οροφές. Λες και υπήρξαν αντίστοιχες οροφές όταν οι αποταμιεύσεις των πολιτών «απαλλοτριώνονταν» το 2013.  Ακόμα και οι απαλλοτριώσεις τυγχάνουν αποζημίωσης".

Αναμένουμε άμεσο και ουσιαστικό χειρισμό του θέματος από την Πολιτεία, καταλήγει.

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