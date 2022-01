Στο λιμάνι Λεμεσού το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο

Στο λιμάνι της Λεμεσού ναυλοχεί, από το πρωί, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas, της Royal Caribbean.

Το 362 μέτρων και μικτού βάρους 236,857 τόνων κρουαζιερόπλοιο, μόλις εντάχθηκε στο στόλο της Royal Caribbean, ως το πέμπτο κρουαζιερόπλοιο κλάσης Oasis της εταιρείας, η οποία την περσινή τουριστική περίοδο χρησιμοποιούσε το λιμάνι Λεμεσού ως βάση για κρουαζιέρες, με το κρουαζιερόπλοιο Jewel of the Seas.



Το Wonder of the Seas ναυπηγήθηκε στo Saint – Naizare της Γαλλίας, από την Chantiers de l’Atlantique και σάλπαρε από το λιμάνι της Μασσαλίας πριν από λίγες μέρες, κάνοντας έτσι το παρθενικό του ταξίδι προς το λιμάνι της Λεμεσού.



Σπάζοντας το ρεκόρ του δίδυμου κρουαζιερόπλοιου της εταιρείας, το Wonder of the Seas είναι μεγαλύτερο κατά 4% του Symphony of the Seas, με δυνατότητα μεταφοράς σχεδόν 7 χιλιάδων επιβατών και 2,300 άτομα προσωπικό.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να πραγματοποιήσει κρουαζιέρες στις Καραϊβική μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, ενώ τον Μάιο θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στη δυτική Ευρώπη.



Στις 2 Φεβρουαρίου η εταιρεία προγραμματίζει διάσκεψη Τύπου επί του πλοίου, στην παρουσία και αξιωματούχων του κράτους, όπου θα ενημερώσει για τους σχεδιασμούς της για το 2022 – 2023, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και την Κύπρο.

