ΗΠΑ: Τρόμαξε από αρκούδα και στη βιασύνη του να την πυροβολήσει, σκότωσε τον αδερφό του

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, τηλεφώνησε στην άμεση δράση όταν έγινε η τραγωδία.



«Ειδοποίησε πως είχε πυροβολήσει κατά λάθος τον αδελφό του καθώς γέμιζε όπλο επειδή μια αρκούδα είχε μπει στην ιδιοκτησία του», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Τζόζεφιν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

«Όταν έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα νεκρό, με τραύμα από σφαίρα. Ελέγχοντας το υπόλοιπο οίκημα, βρήκαν κι έναν δεύτερο άνδρα νεκρό, με τραύμα που φαινόταν πως προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του», κατά την ίδια πηγή.

Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό, στο οποίο δεν μοιάζει πάντως να ενεπλάκη κανείς άλλος. «Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του αφού τηλεφώνησε στην άμεση δράση», κατά το γραφείο του σερίφη. Παραμένει άγνωστο τί απέγινε η αρκούδα.

Σύμφωνα με ΜΚΟ, σε κάθε κάτοικο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, αναλογεί πάνω από ένα όπλο. Στη χώρα καταγράφονται περίπου 45.000 θάνατοι εξαιτίας της χρήσης πυροβόλων όπλων και ατυχημάτων κάθε χρόνο.

