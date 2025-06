Γιατί αυτή η αποκαλυπτική φωτογραφία της Lorde έγινε viral;

Η φωτογραφία, η οποία εμφανίζεται στην έκδοση βινυλίου του εν λόγω LP, δείχνει τη Lorde να φοράει ένα διαφανές παντελόνι, χωρίς εσώρουχα από κάτω. Συντεθειμένη έτσι ώστε να μη φαίνονται πολλά πράγματα πέρα από τη μέση της, η φωτογραφία απηχεί το εξώφυλλο του άλμπουμ, μια ακτινογραφία της λεκάνης της τραγουδίστριας από την καλλιτέχνιδα Χετζί Σιν.

«Ακόμα και αν μπορείτε να δείτε μέσα από εμένα, μπορείτε να καταλάβετε ακόμα λιγότερα από όσα συμβαίνουν.»

Η δυναμική της εξουσίας, η εξουσία, η σεξουαλικότητα και η ψυχολογία

Η καλλιτέχνις Τάλια Σέτριτ φαίνεται να αναφέρεται ως φωτογράφος της εικόνας στις σημειώσεις για το βινύλιο, οι οποίες αναρτήθηκαν στο Reddit από θαυμαστές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Σέτριτ είχε φωτογραφίσει στο παρελθόν τη Lorde για το εξώφυλλο ενός από τα singles του άλμπουμ, του «What Was That», όπου το πρόσωπο της τραγουδίστριας στάζει μια ημιδιαφανή ουσία που μπορεί να είναι νερό, ιδρώτας ή κάτι εντελώς διαφορετικό.

Πολλές από τις φωτογραφίες της Σέτριτ παρουσιάζουν την ίδια και άλλους σε διάφορες καταστάσεις χωρίς να φορούν ρούχα, συχνά ως σχόλιο για το πώς η ερωτική επιθυμία και η εξουσία παίζουν ρόλο στο πώς βλέπουμε. «Η δυναμική της εξουσίας, η εξουσία, η σεξουαλικότητα και η ψυχολογία πίσω από τις εικόνες ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μου», δήλωσε στο Flash Art το 2018. Έχει δουλέψει για παραγγελία για περιοδικά μόδας και έχει παρουσιάσει την τέχνη της σε γκαλερί.

Παρόμοια παντελόνια με αυτά που φοράει εδώ η Lorde έχουν επίσης εμφανιστεί σε τουλάχιστον δύο άλλες εικόνες της Σέτριτ, και οι δύο είναι αυτοπροσωπογραφίες. Και στις δύο, η καλλιτέχνιδα ποζάρει μπροστά σε έναν καθρέφτη, ανοίγοντας τα πόδια της και κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή στο πρόσωπό της.

Η αντίφαση του γυμνού

Για το Plastic Nude (2016), η Αμάντα Μάντοξ έγραψε στο Aperture πέρυσι: «Ενώ το διάφανο ένδυμα της Σέτριτ δεν αφήνει σχεδόν τίποτα στη φαντασία, δεν είναι ακριβώς ερεθιστικό εξ ορισμού. Ίσως αυτή η εικόνα να είναι μια επίκληση του στριπτίζ, το οποίο, όπως το χαρακτήρισε ο Ρολάν Μπαρτ βασίζεται σε μια αντίφαση: Η γυναίκα αποσεξουαλικοποιείται τη στιγμή ακριβώς που απογυμνώνεται».

Από την άλλη, είναι η Σέτριτ γυμνή; Καθώς ακουμπάει σε ένα πιάνο, με τον πλαστικά τυλιγμένο κορμό και τα πόδια της σχεδόν ανοιχτά για να τα δει κανείς, δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τη σαγηνευτική γυναίκα που ήταν ντυμένη παραπλανητικά με καλσόν στο χρώμα του δέρματος και την οποία φωτογράφισε ο E. J. Bellocq έναν αιώνα νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο θεατής πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά για να διαπιστώσει αν το γυμνό είναι μια ψευδαίσθηση».

Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα φωτογραφία της Lorde μιλάει για τις ευρύτερες ανησυχίες της Virgin σχετικά με το πόσα πρέπει να αποκαλύψει κανείς από τον εσωτερικό του εαυτό, ειδικά όταν πρόκειται για το φύλο. «Some days I’m a woman, some days I’m a man», τραγουδά η Lorde στο εναρκτήριο κομμάτι, «Hammer». Και για το άλμπουμ γενικότερα, έχει πει ότι, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, «άρχισα να καταλαβαίνω ότι το φύλο μου ήταν πιο εκτεταμένο από ό,τι νόμιζα».

Οι συμβάσεις του φύλου και η Lorde

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του άλμπουμ, η Lorde έχει ανατρέψει τις συμβάσεις του φύλου. Στο βίντεο για το «Man of the Year», κολλάει τα στήθη της με ταινία και σπαρταρά πάνω σε έναν σωρό χώματος που παραπέμπει στο New York Earth Room (1977) του Γουόλτερ ντε Μαρία, ένα εμβληματικό έργο του κινήματος Land art. Αυτό το κίνημα ήταν πάντα ευθυγραμμισμένο με μια συγκεκριμένη μάρκα αρρενωπότητας, παρόλο που γυναίκες όπως η Άγκνες Ντένες και η Νάνσι Χολτ συνδέονται επίσης με αυτό.

«Σήμερα, η land art εμφανίζεται ως ένα σχεδόν τέλειο απόσταγμα της ιστορίας του ανδρικού προνομίου του κόσμου της τέχνης, με την πεποίθησή του ότι ο άνδρας δικαιούται χώρο για να περιπλανιέται, να αφήνει το στίγμα του- οι γυναίκες, ωστόσο, ποτέ δεν απολάμβαναν αυτό το προνόμιο», έγραψε η Μέγκαν Ο’γκράντ το 2018. Η μίμηση του έργου του Ντε Μαρία από τη Lorde φαίνεται να ανατρέπει αυτή την αντίληψη, όπως και το κλείσιμο του Virgin, ένα τραγούδι με τίτλο «David», το όνομα του οποίου μπορεί να αποτελεί αναφορά στο γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου, αναμφισβήτητα το πιο διάσημο ανδρικό γυμνό στην ιστορία της τέχνης.

Χωρίς ταυτότητα φύλου

Η φωτογραφία με το βινύλιο επισημαίνει επίσης μια αντίφαση: αν και η Lorde έχει αφήσει ελάχιστο μέρος του κορμού της στη φαντασία, δεν μπορούμε να δούμε πτυχές της ταυτότητας φύλου της. Αυτό είναι επίσης προφανές με βάση τη φωτογραφία της Σιν στο εξώφυλλο του άλμπουμ, μία από τις πολλές φωτογραφίες με ακτίνες Χ που έχει τραβήξει. Όπως δήλωσε η Σιν στο ARTnews το 2019, «Ακόμα και αν μπορείτε να δείτε μέσα από εμένα, μπορείτε να καταλάβετε ακόμα λιγότερα από όσα συμβαίνουν».

Οι περισσότεροι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν ασχοληθεί με τις καλλιτεχνικές ιδέες που θίγουν οι φωτογραφίες της Σέτριτ και της Σιν για τη Lorde, αναφέρει το Art News.

ΠΗΓΗ: in.gr