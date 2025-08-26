Ιατρείο εξειδικευμένων εξετάσεων ήπατος με ελαστογραφία στο ΓΝ Λευκωσίας – Πώς θα λειτουργεί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Κέντρου, Επεμβατικός Ακτινολόγος Δρ. Νεκτάριος Πούλλος, η ελαστογραφία αποτελεί μια μη επεμβατική εξέταση, που επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν με ακρίβεια παθήσεις όπως ηπατίτιδες, λιπώδης διήθηση και κίρρωση, χωρίς την ανάγκη επώδυνων ή επεμβατικών διαδικασιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη λήψη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου, με τη χρήση των υπερσύγχρονων υπερηχοτομογράφων LOGIQ™ E10 της GE Healthcare, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

Η νέα εξέταση προσφέρει άμεση και αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης του ήπατος, ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία, χωρίς παρενέργειες, επαναληψιμότητα για παρακολούθηση της πορείας της νόσου και υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση με σύγχρονα πρωτόκολλα shear waves.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το νέο ιατρείο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) κάνει ένα ακόμη βήμα στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, προς όφελος των ασθενών με ηπατοπάθειες.

Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού για τη συγκεκριμένη εξέταση επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Ακτινολογικού Τμήματος: 22604103,22604144, [email protected], https://www.shso.org.cy/clinic/aktinologiko-2/.