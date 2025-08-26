Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙατρείο εξειδικευμένων εξετάσεων ήπατος με ελαστογραφία στο ΓΝ Λευκωσίας – Πώς θα λειτουργεί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρείο εξειδικευμένων εξετάσεων ήπατος με ελαστογραφία στο ΓΝ Λευκωσίας – Πώς θα λειτουργεί

 26.08.2025 - 14:46
Ιατρείο εξειδικευμένων εξετάσεων ήπατος με ελαστογραφία στο ΓΝ Λευκωσίας – Πώς θα λειτουργεί

Τη λειτουργία νέου, εξειδικευμένου ιατρείου για υπερηχοτομογραφία ήπατος με ελαστογραφία, σε συνεργασία με το ιατρείο παθήσεων ήπατος της Παθολογικής Κλινικής, που θα προσφέρει στους ασθενείς μια σύγχρονη, ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο αξιολόγησης της υγείας του ήπατος, ανακοίνωσε το Ακτινολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Κέντρου, Επεμβατικός Ακτινολόγος Δρ. Νεκτάριος Πούλλος, η ελαστογραφία αποτελεί μια μη επεμβατική εξέταση, που επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν με ακρίβεια παθήσεις όπως ηπατίτιδες, λιπώδης διήθηση και κίρρωση, χωρίς την ανάγκη επώδυνων ή επεμβατικών διαδικασιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη λήψη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου, με τη χρήση των υπερσύγχρονων υπερηχοτομογράφων LOGIQ™ E10 της GE Healthcare, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

Η νέα εξέταση προσφέρει άμεση και αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης του ήπατος, ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία, χωρίς παρενέργειες, επαναληψιμότητα για παρακολούθηση της πορείας της νόσου και υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση με σύγχρονα πρωτόκολλα shear waves.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το νέο ιατρείο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) κάνει ένα ακόμη βήμα στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, προς όφελος των ασθενών με ηπατοπάθειες.

Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού για τη συγκεκριμένη εξέταση επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Ακτινολογικού Τμήματος: 22604103,22604144, [email protected], https://www.shso.org.cy/clinic/aktinologiko-2/.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κέντρο Αίματος: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ» - Εισάκουσε το κάλεσμα το κοινό και προσήλθε για αιμοδοσία πριν τις διακοπές - Έκκληση για συνέχεια

 26.08.2025 - 14:40
Επόμενο άρθρο

Εντοπίστηκαν νέες επικίνδυνες συσκευές - Από πρίζες σε ταινίες με λάμπες και φορτιστές - Δείτε λίστα

 26.08.2025 - 14:52
Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

  •  26.08.2025 - 13:14
Ξανά στη Βουλή η διαχείριση πυρκαγιών και η αποκατάσταση πληγέντων

Ξανά στη Βουλή η διαχείριση πυρκαγιών και η αποκατάσταση πληγέντων

  •  26.08.2025 - 11:22
Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

  •  26.08.2025 - 14:21
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος

Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος

  •  26.08.2025 - 12:05
Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

  •  26.08.2025 - 13:17
Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

  •  26.08.2025 - 09:37
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

  •  26.08.2025 - 11:25
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός

Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός

  •  26.08.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα