Το κινητό στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Τι αποκαλύπτει μελέτη

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν την αίσθηση του χρόνου όταν κοιτάνε το κινητό τους, κάτι το οποίο, μάλιστα, αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αιμορροΐδων.

Όπως εξηγεί στο CNNi, η Τρίσα Πασρίτσα, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, γαστρεντερολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ «το επιχειρηματικό μοντέλο των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι να μας αποσπά την προσοχή, να μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και να μας εθίζει στον αλγόριθμο».

«Τώρα έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ επηρεάζουν τη ζωή μας τα smartphones» συμπληρώνει η ίδια. Στη μελέτη που διενεργήθηκε, 125 ενήλικες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις συνήθειές τους στην τουαλέτα.

Το 60% πηγαίνει με το κινητό στην τουαλέτα

Το 60% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τακτικά τα smartphone τους στην τουαλέτα. Από αυτούς, περίπου το 54% χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για να διαβάζουν ειδήσεις, ενώ περίπου το 44% περνούσε τον χρόνο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ποιο βαθμό επηρέασε τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων το άσκοπο σκρολάρισμα στην τουαλέτα; Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τακτική χρήση του κινητού στην τουαλέτα συσχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων κατά... 46%. Περίπου το 37% των χρηστών αφιερώνουν πάνω από πέντε λεπτά στην τουαλέτα σε σύγκριση με το 7% όσων δεν φέρνουν μαζί το κινητό τους.

Πώς σχετίζεται με τις αιμορροΐδες η χρήση τηλεφώνου στο μπάνιο

Η εμφάνιση αιμορροΐδων συσχετίζεται συχνά με την καθιστική ζωή. Ο κίνδυνος αυξάνεται, όμως, όσο περισσότερο χρόνο περνάμε στην τουαλέτα. Γιατί; Διότι η περιοχή αυτή συμπιέζεται και καθόμαστε σε χαμηλότερη θέση από ό,τι αν καθόμασταν σε μια καρέκλα. Με την πάροδο του χρόνου, η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση αίματος.

«Όταν κάθεσαι σε μια ανοιχτή λεκάνη, δεν έχεις στήριξη στο πυελικό έδαφος (μία ομάδα μυών, συνδέσμων και συνδετικού ιστού που σχηματίζουν τη βάση της λεκάνης (πύελου), στηρίζοντας την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα, το έντερο και τον πρωκτό)» όπως εξηγεί η Πασρίτσα.

Παράλληλα, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορροΐδων λόγω κακής στάσης του σώματος. Όπως ανέλυσε η χειρουργός παχέος εντέρου στο Ιατρικό Κέντρο Holy Name στο Νιου Τζέρσεϊ, Χίμα Γκάντα, οι άνθρωποι τείνουν να σκύβουν όταν κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους, κάτι που δεν είναι ιδανικό για την απέκκριση.