Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο κινητό στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Τι αποκαλύπτει μελέτη
ΥΓΕΙΑ

Το κινητό στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Τι αποκαλύπτει μελέτη

 04.09.2025 - 12:12
Το κινητό στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Τι αποκαλύπτει μελέτη

Το σκρολάρισμα στο κινητό μας τηλέφωνο ενώ βρισκόμαστε στην τουαλέτα φαίνεται πως βλάπτει σοβαρά την υγεία και έχει μάλιστα απρόβλεπτες συνέπειες, όπως αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν την αίσθηση του χρόνου όταν κοιτάνε το κινητό τους, κάτι το οποίο, μάλιστα, αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αιμορροΐδων.

Όπως εξηγεί στο CNNi, η Τρίσα Πασρίτσα, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, γαστρεντερολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ «το επιχειρηματικό μοντέλο των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι να μας αποσπά την προσοχή, να μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και να μας εθίζει στον αλγόριθμο».

«Τώρα έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ επηρεάζουν τη ζωή μας τα smartphones» συμπληρώνει η ίδια. Στη μελέτη που διενεργήθηκε, 125 ενήλικες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις συνήθειές τους στην τουαλέτα.

Το 60% πηγαίνει με το κινητό στην τουαλέτα

Το 60% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τακτικά τα smartphone τους στην τουαλέτα. Από αυτούς, περίπου το 54% χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για να διαβάζουν ειδήσεις, ενώ περίπου το 44% περνούσε τον χρόνο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ποιο βαθμό επηρέασε τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων το άσκοπο σκρολάρισμα στην τουαλέτα; Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τακτική χρήση του κινητού στην τουαλέτα συσχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων κατά... 46%. Περίπου το 37% των χρηστών αφιερώνουν πάνω από πέντε λεπτά στην τουαλέτα σε σύγκριση με το 7% όσων δεν φέρνουν μαζί το κινητό τους.

Πώς σχετίζεται με τις αιμορροΐδες η χρήση τηλεφώνου στο μπάνιο

 

Η εμφάνιση αιμορροΐδων συσχετίζεται συχνά με την καθιστική ζωή. Ο κίνδυνος αυξάνεται, όμως, όσο περισσότερο χρόνο περνάμε στην τουαλέτα. Γιατί; Διότι η περιοχή αυτή συμπιέζεται και καθόμαστε σε χαμηλότερη θέση από ό,τι αν καθόμασταν σε μια καρέκλα. Με την πάροδο του χρόνου, η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση αίματος.

«Όταν κάθεσαι σε μια ανοιχτή λεκάνη, δεν έχεις στήριξη στο πυελικό έδαφος (μία ομάδα μυών, συνδέσμων και συνδετικού ιστού που σχηματίζουν τη βάση της λεκάνης (πύελου), στηρίζοντας την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα, το έντερο και τον πρωκτό)» όπως εξηγεί η Πασρίτσα.

 

Παράλληλα, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορροΐδων λόγω κακής στάσης του σώματος. Όπως ανέλυσε η χειρουργός παχέος εντέρου στο Ιατρικό Κέντρο Holy Name στο Νιου Τζέρσεϊ, Χίμα Γκάντα, οι άνθρωποι τείνουν να σκύβουν όταν κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους, κάτι που δεν είναι ιδανικό για την απέκκριση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

 04.09.2025 - 11:58
Επόμενο άρθρο

Τι να φας πριν και μετά το γυμναστήριο για καλύτερα αποτελέσματα - Μικρές συμβουλές που κάνουν τη διαφορά

 04.09.2025 - 12:17
ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Επίτροπο της ΕΕ, αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση κ. Πιότρ Σεραφίν, στην παρουσία της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θεματα κας Μαριλένας Ραουνά. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

  •  04.09.2025 - 11:03
Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

  •  04.09.2025 - 11:58
Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

  •  04.09.2025 - 11:55
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

  •  04.09.2025 - 10:18
Σημαντικές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου – Πούλησε το ποσοστό της η EBRD

Σημαντικές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου – Πούλησε το ποσοστό της η EBRD

  •  04.09.2025 - 12:32
Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

  •  04.09.2025 - 11:36
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

  •  04.09.2025 - 10:15
Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.09.2025 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα