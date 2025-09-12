ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς (Eastern Sentry) για την προστασία έναντι της Μόσχας

Η λεγόμενη πρωτοβουλία Eastern Sentry θα ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα.

Μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τουλάχιστον 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα Eastern Sentry, το οποίο αποσκοπεί στην αποτροπή περαιτέρω ρωσικών εισβολών και στην επίδειξη αλληλεγγύης προς την Πολωνία.

«Βλέπουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας. Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, είναι απαράδεκτο. Οι σύμμαχοι έχουν εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα και να υπερασπιστούμε κάθε μέλος της Συμμαχίας. Η υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας είναι το βασικό μας καθήκον. Για τον λόγο αυτό δρομολογούμε την πρωτοβουλία Eastern Sentry για την περαιτέρω ενίσχυση της ανατολικής μας πτέρυγας», μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε ρωτήθηκε για το αν έχει περισσότερες πληροφορίες για την πρόθεση της Ρωσίας όταν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ απέφυγε να απαντήσει αλλά σημείωσε πως «είτε ήταν ηθελημένη είτε όχι, ήταν μία απρόσεκτη ενέργεια. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την εισβολή ρωσικών drone σε ευρωπαϊκό ενάεριο χώρο».

Πλήρης στήριξη των ΗΠΑ στην Πολωνία

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ο οποίος τον Φεβρουάριο χαρακτήρισε την Πολωνία "υποδειγματικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ", συνομίλησε επίσης σήμερα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας Władysław Kosiniak-Kamysz, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η Πολωνία μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ.

"Με διαβεβαίωσε ότι η Πολωνία μπορεί να υπολογίζει στη φιλία και την πλήρη συμμαχική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών," - έγραψε ο Kosiniak-Kamysz.

ΠΗΓΗ: Euronews.com