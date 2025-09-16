Οι χώρες με τους πιο «τεμπεληδες» πολίτες: Αυτοί που περπατούν λιγότερο και η θέση της Ελλάδας

Περπατάμε καθημερινά, αλλά πόσο πραγματικά κινούμαστε; Το περπάτημα είναι η πιο απλή και εύκολη μορφή άσκησης, αλλά η καθημερινή μας δραστηριότητα διαφέρει κατακόρυφα ανάλογα με τον τόπο διαμονής, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές μας. Σε μια εποχή όπου η υγεία και η φυσική κατάσταση γίνονται όλο και πιο σημαντικές, τα δεδομένα για τα βήματα που κάνουμε καθημερινά δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα, είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η Ινδονησία κατατάσσεται ως η χώρα με τους πιο «τεμπέληδες» - όσον αφορά το περπάτημα - πολίτες στον κόσμο, με μέσο όρο μόλις 3.531 βήματα την ημέρα. Αυτό είναι πολύ κάτω από τα συνήθως προτεινόμενα 10.000 βήματα για έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ιδεατής φυσικής δραστηριότητας και πραγματικότητας.

Ακολουθούν χώρες από τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες επίσης εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στα βήματα: η Σαουδική Αραβία με 3.807 βήματα, η Μαλαισία με 3.963, οι Φιλιππίνες με 4.008, και η Νότια Αφρική με 4.105 βήματα την ημέρα.

Ακόμα και πλούσιες χώρες με πολυσύχναστα αστικά κέντρα δεν τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα: το Κατάρ (4.158), η Βραζιλία (4.289), η Ινδία (4.297) και η Αίγυπτος (4.315) παραμένουν κάτω από τον στόχο. Η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει καλύτερα όμως. Αν και νωστή για τον μεσογειακό τρόπο ζωής και τους περίφημους περιπάτους της, κλείνει τη λίστα με 4.350 βήματα ημερησίως κατά μέσο όρο.

Τι μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Οι διαφορές αντανακλούν τον τρόπο ζωής, τις υποδομές των πόλεων, την εξάρτηση από τα αυτοκίνητα, το κλίμα και τις πολιτιστικές συνήθειες. Οι χώρες με ζεστά κλίματα ή πόλεις σχεδιασμένες γύρω από το αυτοκίνητο συνήθως περπατούν λιγότερο, ενώ οι πόλεις που ευνοούν τη βόλτα και το περπάτημα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φυσικής δραστηριότητας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr