Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify

Από εδώ και στο εξής, όσοι δεν είναι συνδρομητές στο Premium πακέτο, και ακούν Spotify με διαφημίσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οποιοδήποτε κομμάτι θέλουν είτε απλά επιλέγοντάς το από μια λίστα αναπαραγωγής, είτε κάνοντας αναζήτηση, και να το ακούσουν.

Όσο παράξενο κι αν σας ακούγεται, μέχρι πρότινος, το Spotify δεν άφηνε τους χρήστες του Free προγράμματος να διαλέγουν το κομμάτι που θα ακούσουν. Αντ’ αυτού, μπορούσαν να ακούν μουσική μέσω shuffle. Αυτό γινόταν για να προωθήσει η εταιρία την Premium συνδρομή.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν κλειδωμένα στην Premium συνδρομή. Οι χρήστες του Free προγράμματος μπορούν πλέον να επιλέξουν το κομμάτι που θα ακούσουν, αλλά θα συνεχίσουν να ακούν διαφημίσεις και να μην μπορούν να κάνουν skip τα κομμάτια όσες φορές θέλουν. Επίσης, η Free συνδρομή περιορίζει και την ποιότητα.

Πηγή: unboxholics.com