LIKE ONLINE

Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify

 16.09.2025 - 11:39
Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify

Πριν από μερικές ημέρες, το Spotify ανακοίνωσε (μετά από χρόνια αναμονής) το Lossless Audio χαρακτηριστικό. Τώρα, η εταιρία επιστρέφει με περισσότερα νέα που αφορούν τους χρήστες που ακούν μουσική δωρεάν μέσω του Free Plan.

Από εδώ και στο εξής, όσοι δεν είναι συνδρομητές στο Premium πακέτο, και ακούν Spotify με διαφημίσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οποιοδήποτε κομμάτι θέλουν είτε απλά επιλέγοντάς το από μια λίστα αναπαραγωγής, είτε κάνοντας αναζήτηση, και να το ακούσουν.

Όσο παράξενο κι αν σας ακούγεται, μέχρι πρότινος, το Spotify δεν άφηνε τους χρήστες του Free προγράμματος να διαλέγουν το κομμάτι που θα ακούσουν. Αντ’ αυτού, μπορούσαν να ακούν μουσική μέσω shuffle. Αυτό γινόταν για να προωθήσει η εταιρία την Premium συνδρομή.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν κλειδωμένα στην Premium συνδρομή. Οι χρήστες του Free προγράμματος μπορούν πλέον να επιλέξουν το κομμάτι που θα ακούσουν, αλλά θα συνεχίσουν να ακούν διαφημίσεις και να μην μπορούν να κάνουν skip τα κομμάτια όσες φορές θέλουν. Επίσης, η Free συνδρομή περιορίζει και την ποιότητα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πηγή: unboxholics.com

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

