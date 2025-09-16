Deutsche Bank: Ποιες «δοκιμασίες» βλέπει για τις τράπεζες σε Κύπρο και σε Ελλάδα

Από την Alpha Bank μέχρι την Τράπεζα Κύπρου, το ερώτημα είναι κοινό: πώς θα συνεχιστεί η κερδοφορία σε ένα περιβάλλον που οι συνθήκες αλλάζουν και τα επιτόκια σταδιακά υποχωρούν.

Η Deutsche Bank στην τελευταία της ανάλυση για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο είχε προχωρήσει σε αναθεωρήσεις τιμών-στόχων και συστάσεων.

Για την Alpha Bank είχε κρατήσει σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα 3,85 ευρώ.

Για την Eurobank, που ήταν το top pick, είχε διατηρήσει επίσης Buy με τιμή-στόχο 3,85 ευρώ. για την Εθνική Τράπεζα είχε υποβαθμίσει τη σύσταση σε Hold, παρότι η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 13,40 ευρώ, για Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση Buy διατηρήθηκε με αύξηση της τιμής-στόχου στα 7,70 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου επίσης είχε διατηρηθεί σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα 8,70 ευρώ.

Alpha Bank: Επέκταση με σύμμαχο την UniCredit

Για την Alpha Bank, το ζητούμενο είναι αν μπορεί να πετύχει περισσότερα από τον στόχο για επιτοκιακά έσοδα το 2025, αξιοποιώντας την αύξηση χορηγήσεων αλλά και τη μείωση στο κόστος καταθέσεων. Παράλληλα, η συνεργασία με την UniCredit ανοίγει δρόμους στις προμήθειες και στις διεθνείς δραστηριότητες, όμως οι επενδυτές θέλουν να δουν αν τα αποτελέσματα θα είναι μετρήσιμα. Το κεφαλαιακό απόθεμα δημιουργεί δίλημμα: υψηλότερες διανομές στους μετόχους ή στρατηγικές εξαγορές.

Eurobank: Ενίσχυση σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Eurobank ξεχωρίζει για την ισχυρή παρουσία της στο εξωτερικό και την ανθεκτικότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Η Deutsche Bank εστιάζει στο αν οι θετικές τάσεις σε NII και προμήθειες θα συνεχιστούν, αλλά και στο πώς θα διαχειριστεί τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στη λιανική πίστη. Παράλληλα, η στρατηγική κεφαλαίου με υψηλή μερισματική απόδοση παραμένει κεντρικό ζήτημα.

Εθνική Τράπεζα: Πίεση στα έσοδα, στήριξη από τις χορηγήσεις

Για την Εθνική, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αντιστάθμιση της μείωσης των επιτοκιακών εσόδων. Οι επενδυτές ζητούν απαντήσεις για το πώς θα στηριχθεί η κερδοφορία από τις νέες χορηγήσεις, πώς θα συγκρατηθεί το λειτουργικό κόστος και πώς θα αξιοποιηθεί η πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Ο χαμηλός δείκτης NPE ενισχύει την εικόνα, αλλά παραμένει η πρόκληση της διατήρησης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου.

Τράπεζα Πειραιώς: Η επόμενη ημέρα μετά την εξυγίανση

Η Πειραιώς έχει καταφέρει να βελτιώσει θεαματικά το προφίλ της, όμως η αγορά ζητά πλέον αποδείξεις ότι αυτή η κερδοφορία είναι βιώσιμη. Η Deutsche Bank θέτει στο τραπέζι την πορεία του κόστους χρηματοδότησης, την εξέλιξη των περιθωρίων και τη διατήρηση χαμηλού κόστους κινδύνου. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από περιορισμένες δραστηριότητες.

Τράπεζα Κύπρου: Στήριγμα η ασφαλιστική δραστηριότητα

Η Τράπεζα Κύπρου, με σημαντική πρόοδο στην αποδοτικότητα, καλείται να δείξει αν μπορεί να υπερβεί τον στόχο για NII κάτω από τα €700 εκατ. και να ενισχύσει τα έσοδα από άλλες πηγές. Η ασφαλιστική δραστηριότητα, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, θεωρείται βασικό όχημα. Ταυτόχρονα, το χαμηλό κόστος κινδύνου και ο ισχυρός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλές αποδόσεις στο μέλλον.

Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνολικά προσφέρουν ελκυστικά μεγέθη, με P/E 9,1x για το 2026 και συνολικές αποδόσεις που ξεπερνούν το 8% ετησίως. Ωστόσο, για τις ελληνικές και την κυπριακή τράπεζα, η πραγματική πρόκληση είναι να αποδείξουν ότι οι ισχυρές επιδόσεις δεν είναι συγκυριακές, αλλά μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

