ΑρχικήΕλλάδα«Φύγε» φώναζε η 17χρονη στον Σύρο που της επιτέθηκε σεξουαλικά έξω από το σπίτι της στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγε» φώναζε η 17χρονη στον Σύρο που της επιτέθηκε σεξουαλικά έξω από το σπίτι της στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο

 16.09.2025 - 13:57
«Φύγε» φώναζε η 17χρονη στον Σύρο που της επιτέθηκε σεξουαλικά έξω από το σπίτι της στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο

Τα δευτερόλεπτα του τρόμου που έζησε η 17χρονη κόρη της στη θέα του 32χρονου Σύριου, ο οποίος χθες το πρωί επιτέθηκε σεξουαλικά στην ανήλικη και σε άλλες δύο γυναίκες στην περιοχή του Αιγάλεω, περιγράφει η μητέρα του θύματος στο protothema.gr κάνοντας λόγο για ένα άκρως επικίνδυνο άτομο που ακολούθησε το παιδί μέχρι την πολυκατοικία τους.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η και η στιγμή που ο Σύριος φτάνει στην εξώπορτα της πολυκατοικίας και στέκεται κάνοντας άσεμνες πράξεις προς την ανήλικη. Την ίδια ώρα στο βίντεο ακούγεται το κορίτσι να φωνάζει «φύγε» αλλά ο 32χρονος δεν πτοείται και βάζει το χέρι του μέσα στη βερμούδα.

Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια από τη μητέρα της συνεχίζοντας να φωνάζει στον 32χρονο «τι θες; Φύγε τώρα».

Δείτε το βίντεο

Όπως εξηγεί η μητέρα της μαθήτριας, ο 32χρονος πλησίασε το κορίτσι και το ακολουθούσε με άγριες διαθέσεις ενώ, παράλληλα, είχε λύσει το κορδόνι του παντελονιού του και αυνανιζόταν...

Όταν η 17χρονη τον ρώτησε γιατί την ακολουθεί εκείνος μπήκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας για να κρυφτεί και η κοπέλα σώθηκε χάρη στην παρέμβαση του ξαδέλφου της ο οποίος μαζί με ένα ακόμη άτομο ακινητοποίησαν τον Σύριο.

"Αυτό έγινε 13.20, το μεσημέρι. Το παιδί γύριζε από το σχολείο εκείνη την ώρα. Αυτός, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, ξεκίνησε από την Μαρμαρά και επιτέθηκε σε μια 14χρονη.

Εκεί ένα παλικάρι κάλεσε την Αστυνομία γιατί φοβόταν να τον πιάσει μόνος του αλλά τον ακολούθησε.

Μετά αυτός επιτέθηκε σε μια άλλη γυναίκα και αφού έφυγε στο δρόμο συνάντησε την κόρη μου. Του φώναζε η κόρη μου 'φύγε, τι θες;' και εκείνος αυνανιζόταν. Είχε λύσει το κορδόνι από το μαγιό που φορούσε και είχε βάλει το χέρι του μέσα.

Την ακολούθησε μέχρι την είσοδο, μας χτυπούσε το κουδούνι, της ανοίξαμε και σώθηκε. Αυτός είχε μπει στην πυλωτή και κρύφτηκε στο γκαράζ.

Κατέβηκα εγώ και πέρασε από μπροστά μου απαθέστατος. Εγώ του φώναζα 'τι έκανες στο παιδί μου;' και εκείνος συνέχιζε να περπατάει μέχρι που τον ακινητοποίησαν ο ανιψιός μου με το άλλο το παλικάρι", λέει η μητέρα της 17χρονης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Deutsche Bank: Ποιες «δοκιμασίες» βλέπει για τις τράπεζες σε Κύπρο και σε Ελλάδα

 16.09.2025 - 13:58
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα - Από λούτρινα παιχνίδια μέχρι παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο - Δείτε φωτογραφίες

 16.09.2025 - 14:06
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

