«Φύγε» φώναζε η 17χρονη στον Σύρο που της επιτέθηκε σεξουαλικά έξω από το σπίτι της στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η και η στιγμή που ο Σύριος φτάνει στην εξώπορτα της πολυκατοικίας και στέκεται κάνοντας άσεμνες πράξεις προς την ανήλικη. Την ίδια ώρα στο βίντεο ακούγεται το κορίτσι να φωνάζει «φύγε» αλλά ο 32χρονος δεν πτοείται και βάζει το χέρι του μέσα στη βερμούδα.

Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια από τη μητέρα της συνεχίζοντας να φωνάζει στον 32χρονο «τι θες; Φύγε τώρα».

Δείτε το βίντεο

Όπως εξηγεί η μητέρα της μαθήτριας, ο 32χρονος πλησίασε το κορίτσι και το ακολουθούσε με άγριες διαθέσεις ενώ, παράλληλα, είχε λύσει το κορδόνι του παντελονιού του και αυνανιζόταν...

Όταν η 17χρονη τον ρώτησε γιατί την ακολουθεί εκείνος μπήκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας για να κρυφτεί και η κοπέλα σώθηκε χάρη στην παρέμβαση του ξαδέλφου της ο οποίος μαζί με ένα ακόμη άτομο ακινητοποίησαν τον Σύριο.



"Αυτό έγινε 13.20, το μεσημέρι. Το παιδί γύριζε από το σχολείο εκείνη την ώρα. Αυτός, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, ξεκίνησε από την Μαρμαρά και επιτέθηκε σε μια 14χρονη.



Εκεί ένα παλικάρι κάλεσε την Αστυνομία γιατί φοβόταν να τον πιάσει μόνος του αλλά τον ακολούθησε.

Μετά αυτός επιτέθηκε σε μια άλλη γυναίκα και αφού έφυγε στο δρόμο συνάντησε την κόρη μου. Του φώναζε η κόρη μου 'φύγε, τι θες;' και εκείνος αυνανιζόταν. Είχε λύσει το κορδόνι από το μαγιό που φορούσε και είχε βάλει το χέρι του μέσα.



Την ακολούθησε μέχρι την είσοδο, μας χτυπούσε το κουδούνι, της ανοίξαμε και σώθηκε. Αυτός είχε μπει στην πυλωτή και κρύφτηκε στο γκαράζ.



Κατέβηκα εγώ και πέρασε από μπροστά μου απαθέστατος. Εγώ του φώναζα 'τι έκανες στο παιδί μου;' και εκείνος συνέχιζε να περπατάει μέχρι που τον ακινητοποίησαν ο ανιψιός μου με το άλλο το παλικάρι", λέει η μητέρα της 17χρονης.



