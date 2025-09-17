VIDEO: Χαμογελαστό ροζ ψάρι ανακαλύφθηκε σε βάθος 3.000 μέτρων

Το σαλιγκαρόψαρο (Careproctus colliculi), το οποίο ανιχνεύθηκε χάρη στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ενυδρείου του Κόλπου Μοντερέι (MBARI), ανήκει σε ένα από τρία είδη σαλιγκαρόψαρων που ανακαλύφθηκαν στην ίδια αποστολή.

Τα άλλα δύο, το σκουρόχρωμο Careproctus yanceyi και το λείο Paraliparis em, εντοπίστηκαν σε βάθος 4.100 μέτρων.

Το πρώτο παρατηρήθηκε μέσω του τηλεχειριζόμενου οχήματος Doc Ricketts του MBARI που εξερεύνησε τον πυθμένα σε βάθος 3.268 μέτρων και τα υπόλοιπα δύο με το όχημα Alvin.

Οι ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Μοντάνα και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στο Μάνοα, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους από τα υποθαλάσσια φαράγγια σε απόσταση περίπου 100 χλμ. ανοιχτά της Καλιφόρνια.

Αναλυτικότερα για το ροζ ψάρι με τα έντονα γαλάζια μάτια και τις υποφύσεις που θυμίζουν γενειάδα, οι ερευνητές αναφέρουν πως ζει στο σκοτάδι και σε δύσκολες συνθήκες στα βάθη του ωκεανού.

Δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί περισσότερα από 400 είδη της οικογενείας Liparidae, στην οποίο ανήκουν τα τρία άτομα, σε οικοσυστήματα όπως λίμνες, αλλά και τάφρους, όπως στην περίπτωση του ροζ ψαριού.

Μερικά εξ αυτών φέρουν μία βεντούζα στην κοιλιά τους που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε βράχους ή ακόμα και σε άλλα ζώα ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά τους.

Τα τρία είδη συλλέχθηκαν από τους επιστήμονες για περαιτέρω μελέτη γύρω από το μέγεθος (το ροζ έχει μήκος 9,2 εκ.), το σχήμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και την αλληλουχία του DNA. Χάρη στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για νέα είδη για την επιστήμη, με την επικεφαλής της αποστολής και αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Μακένζι Γκέρινγκερ, να τονίζει τη σημασία της ταξινόμησης, καθώς η διάκριση ανάμεσα στα είδη αποτελεί αίνιγμα.

«Η ταξινόμηση είναι απαραίτητη για την κατανόηση των οργανισμών με τους οποίους μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας και για τη μελέτη και τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας», ανέφερε σύμφωνα με το περιοδικό Oceanographic.

Σε δηλώσεις της στο Live Science εξήγησε ότι τα σαλιγκαρόψαρα είναι σημαντικά για το οικοσύστημα και δίνουν την ευκαιρία στους επιστήμονες να μελετήσουν την εξέλιξη της ζωής στα βάθη των ωκεανών.

«Συγκρίνοντας τα σαλιγκαρόψαρα που ζουν σε ρηχά νερά με τους συγγενείς τους που ζουν σε βαθιά νερά, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες προσαρμογές απαιτούνται για τη ζωή στα βάθη της θάλασσας», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα της ομάδας, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Ichthyology and Herpetology, αποκαλύπτουν όχι μόνο ότι το είδος αναπτύσσεται σε μεγάλα βάθη, αλλά και ότι μια ευρύτερη, πλουσιότερη βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί.