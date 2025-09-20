VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Μιλώντας στην κάμερα του ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, δηλώνει ότι ο χρόνος στο αυτοκίνητο είναι πολύτιμος και δείχνει μια άλλη πτυχή της καθημερινότητάς του.

Απαντάει στο αν ξεκουράζεται καθόλου με όλες τις υποχρεώσεις που έχει και τα ταξίδια που κάνει και αποκαλύπτει το… πρόγραμμα γυμναστικής του.

Κάνει αναφορά στη σημασία των social media και στα μηνύματα που λαμβάνει από πολίτες.

Φανερώνει ακόμη το αγαπημένο του βιβλίο καθώς και την πιο συγκλονιστική αλλά και την πιο συγκινητική στιγμή που έζησε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Ερσίν Τατάρ και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Απαντάει, την ίδια ώρα, στις επικρίσεις για την υποστήριξή του στην ποδοσφαιρική ομάδα της Πάφου FC και για τη συνοδεία της ανιψιάς του στον γάμο.

Δείτε επίσης τι σημειώνει στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες Προεδρικές και τι λέει για τις κατηγορίες για «πρόωρη» έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας.

Τέλος, θέτει τις κύριες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, προχωρεί σε «μίνι» απολογισμό της τελευταίας διετίας και «δίνει τέλος» στις φήμες για πρόωρο ανασχηματισμό.

Δείτε το βίντεο εδώ