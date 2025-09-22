Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ενότητας από τον Νίκο Αναστασίου - Καλεί τους αποστασιοποιημένους να επιστρέψουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

 22.09.2025 - 15:14
Προσκλητήριο ενότητας απηύθυνε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Ανατασίου μέσω γραπτής δήλωσής του.

Ο κ Αναστασίου τονίζει ανάμεσα σε άλλα ότι η ΕΔΕΚ έχει βαθιές ρίζες, έχει παρόν και έχει και μέλλον».

Όπως αναφέρει «κύριο μέλημα μου, όταν ανάλαβα την προεδρία της ΕΔΕΚ, ήταν να τερματίσω την εσωστρέφεια, τον πιο επικίνδυνο εχθρό του κόμματος μας.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποίησα εκατοντάδες επαφές με συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που αποστασιοποιήθηκαν από το κόμμα για κάποιο λόγο.
Απηύθυνα κάλεσμα ενότητας σε όλες και όλους.
Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Αποφάσισα, για λόγους ενότητας, να αποσυρθούν οι αγωγές απαίτησης αποζημιώσεων κατά συναγωνιστών που ενεπλάκησαν σε δικαστικές μάχες με το κόμμα την θλιβερή περίοδο της εσωστρέφειας.
Παράλληλα έγινε πλήρης επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών στη βάση του μητρώου του 2017 και προσθήκη των νέων μελών από το 2017 μέχρι το 2025, στη βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ.
Πέραν τούτου, καλώ όλα τα μέλη, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο αποστασιοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από το κόμμα ή ζήτησαν να διαγραφούν, σε πλήρη συστράτευση.
Σήμερα τερματίζεται η εσωστρέφεια. Σήμερα σαλπίζω προσκλητήριο ενότητας.
Ανακοινώνω την πραγματοποίηση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΕΔΕΚ, για την 9η Νοεμβρίου.
Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει την έναρξη της μεγάλης προσπάθειας για ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, με στόχο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του 2026.
Καλώ όλους να συμμετέχουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. Η συμμετοχή τους και μόνο θα σημαίνει ότι ασπάζονται τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις του κόμματος και συντάσσονται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ στην κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών.
Η ΕΔΕΚ έχει βαθιές ρίζες, έχει παρόν και έχει και μέλλον».

