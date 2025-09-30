Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

 30.09.2025 - 11:59
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

Συνεχίζονται οι έρευνες αναφορικά με την απόπειρα φόνου εναντίον 42χρονου έξω από γνωστό ξενοδοχείο στην περιοχή Πύργου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, Έρικα Καβάζη στον alpha «η κατάσταση της υγείας του θύματος είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου αφού υπέστη τραύμα στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή, «δεν διέμεναν στο ξενοδοχείο, επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο με σκοπό να συναντηθούν γιατί είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες φαίνεται να είναι οικονομικές»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

«Πρόκειται για 8-10 άτομα. Είχαν συναντηθεί στη καφετέρια του ξενοδοχείου ενώ στη συνέχεια εξήλθαν στον περιφραγμένο χώρο του ξενοδοχείου και ακολούθησε καβγάς μεταξύ των 2. Το θύμα προσπάθησε να χειροδικήσει τον δράστη με αποτέλεσμα αυτός να ανασύρει πιστόλι που είχε στην κατοχή του και στο τσαντάκι που μετέφερε και να τον πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθως, ο δράστης διέφυγε πεζός και το θύμα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου

Η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και ψάχνει τα 2 πρόσωπα Ουκρανικής καταγωγής τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

Από πλευράς του ο Βοηθός Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, σημείωσε ότι «ο ένας εκ των δύο που αναζητούνται για την υπόθεση είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία, αλλά και ο δεύτερος ήταν γνωστός στις αρχές χωρίς να έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Γίνονται προσπάθειες για εντοπισμό τους, αξιοποιούνται πληροφορίες και λαμβάνονται καταθέσεις»

Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαήλ, έχουν μια σχεδόν πλήρη εικόνα από διάφορες μαρτυρίες, ενώ το θύμα αναμένεται να δώσει πλήρη κατάθεση σύντομα.

Να σημειωθεί ότι «ο δράστης δεν έχει άδεια για όπλο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

