Δαμιανού: Σαφή κριτήρια για συμμετοχή τρίτων χωρών σε ερευνητικά προγράμματα άμυνας της ΕΕ

Ο Yφυπουργός επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο νέο πλαίσιο προγράμματος και τις πρόνοιες για την υποστήριξη τεχνολογιών διπλής χρήσης και άμυνας. «Αν και υποστηρίζουμε αυτήν την κατεύθυνση, η Κύπρος επισημαίνει ότι πρέπει να τεθούν σαφή κριτήρια και παράμετροι για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα για χώρες που έχουν δείξει ιστορικό αντίθετο στα στρατηγικά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ», τόνισε

Ο Δαμιανού μίλησε για μια «κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη», κάνοντας λόγο για σημαντικές συζητήσεις «που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητά μας να καινοτομούμε, να παραμένουμε ανταγωνιστικοί και να μετατρέπουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα σε πρακτικά οφέλη για τους πολίτες και τις οικονομίες μας».

Εξήγησε ακόμη πως το πρωί στο Συμβούλιο υιοθετούνται συμπεράσματα για τη Στρατηγική της ΕΕ για τις Start-ups και την Κλίμακα (Scale-Up). «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, ειδικά όσον αφορά την ικανότητά μας να διατηρήσουμε όχι μόνο τα ταλέντα μας αλλά και τις καινοτόμες start-ups στην Ευρώπη. Η Κύπρος είναι έτοιμη να προωθήσει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής κατά την επερχόμενη Προεδρία μας», επεσήμανε ο Υφυπουργός.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, το Συμβούλιο σήμερα θα εγκρίνει τη Στρατηγική της ΕΕ για τις Επιστήμες Ζωής, η οποία «ευθυγραμμίζεται με εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου, όπως η βιοτεχνολογία, η αγροτεχνολογία, η ενεργειακή τεχνολογία, οι βιοτράπεζες και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων».

Τέλος, αναμένεται η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο της νέας προσέγγισης για τις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπερυπολογιστές και οι ημιαγωγοί. «Η Κύπρος υποστηρίζει έναν ισχυρότερο συντονισμό και μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ και τις start-ups», κατέληξε ο Υφυπουργός.