ΕΛΛΑΔΑ

Με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Κανονικά στο Αμυνας το απόγευμα, μέσω τηλεδιάσκεψης στο υπουργικό

 29.10.2025 - 10:47
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νόσησε από κορωνοϊό και έτσι το υπουργικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 Ωστόσο το απόγευμα θα δώσει κανονικά το παρών στο υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, με αρμόδιες πηγές να αναφέρουν ότι η εκδήλωση είναι σε εξωτερικό χώρο και ο πρωθυπουργός θα φορά μάσκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ελλαδικών ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός διαγνώστηκε χθες το βράδυ με covid και μέχρι στιγμής έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα, ενώ από το πρωί σήμερα βρίσκεται στο γραφείο του.

Μετά τον χθεσινό εορτασμό της επετείου της  28ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα επέστρεφε στην καθημερινότητα από σήμερα καθώς στις 12:00 έχει συγκληθεί το υπουργικό συμβούλιο με αρκετά θέματα στην ατζέντα. Ένα εξ αυτών αφορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκαίο προαπαιτούμενο για να περάσει η Ελλάδα την κρησάρα της Κομισιόν και να αποδεσμευθούν τα χρήματα για τις πληρωμές στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να περάσει με εισηγητές τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε με το νέο έτος ο Οργανισμός να λειτουργεί στο νέο περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ως τις 4 Νοεμβρίου η χώρα μας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο δράσης για τις πληρωμές και το σύστημα διασταυρώσεων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ενώ τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και μια «επώδυνη» ΚΥΑ που θα περιγράφει τον νέο ορισμό των βοσκοτόπων, αλλά και συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνονται επιδοτήσεις. Σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες, οι λεπτομέρειες της ΚΥΑ θα προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς αναμένεται να οδηγήσουν σε περιορισμό δηλώσεων.

Σημειωτέον, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να γίνει και μια παρουσίαση από τον κ. Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για μια νέα πρωτοβουλία με στόχο ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει νομοθετικές παρεμβάσεις διυπουργικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της σχέσης πολίτη–Δημοσίου και την εξάλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο αναφοράς για όλες τις συναλλαγές με το κράτος και στο οποίο υπάρχουν ήδη 4.050 δημοσιευμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση, με στόχο την απλοποίηση, 400 διαδικασιών του ΜΙΤΟΣ, σε πρώτη φάση, με κριτήρια όπως η συχνότητα χρήσης και η οικονομική επιβάρυνση.

Ραντεβού στο Πεντάγωνο

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες να έχει μια δεύτερη επαφή με τον Νίκο Δένδια, στον απόηχο της συζήτησης που άνοιξε για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τις διαφορετικές προσεγγίσεις Μαξίμου και Πενταγώνου. Οι τόνοι έχουν δεδομένα πέσει, βοηθούσης και της κόντρας του κ. Δένδια με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ενώ οι δύο άνδρες είχαν και χθες μια ολιγόλεπτη συνομιλία πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το «παρών» και να μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να «μπαίνει στην εικόνα» για κάθε θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και θα δώσει το «παρών» στο Πεντάγωνο, σε αντίθεση με την απουσία του πριν από μερικούς μήνες, όταν ο κ. Δένδιας είχε αποκαλύψει την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης στο προαύλιο του υπουργείου Άμυνας, το οποίο είχε πάρει τη θέση του Μνημείου Αθανάτων που οραματίστηκε και υλοποίησε ο πρώην Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Τότε, το «παρών» είχαν δώσει μεταξύ άλλων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Σήμερα και δεδομένης της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς θα είναι σίγουρα και ο κ. Καραμανλής πιθανότατα απόντες, όπως και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

