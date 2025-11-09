Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν από 2/11:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «A House of Dynamite», το «Ballad of a small player», το «Shrek», το «Aileen: Queen of the serial Killers» και το «Kpop Demon Hunters» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «The Witcher», το «The Asset», το « Nobody wants this», το «Amsterdam Empire» και το «Selling Sunset»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «A House of Dynamite» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Όταν ένας μόνο, μη αποδοθέντος πύραυλος εκτοξεύεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για να καθοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος και πώς θα απαντηθεί.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 6,5/10 από 60Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά «The Witcher» κρατά τα σκήπτρα και αποτελεί την αγαπημένη του κοινού αυτό το διάστημα.

Το "The Witcher" είναι μια δραματική διαδικτυακή τηλεοπτική σειρά φαντασίας που δημιουργήθηκε από τη Lauren Schmidt Hissrich για το Netflix. Βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του Πολωνού συγγραφέα Andrzej Sapkowski. Το "The Witcher" ακολουθεί την ιστορία του Geralt of Rivia, ενός μοναχικού κυνηγού τεράτων, που αγωνίζεται να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι συχνά αποδεικνύονται πιο κακοί από τα τέρατα και τα θηρία. Αλλά όταν η μοίρα τον ορμάει προς μια ισχυρή μάγισσα και μια νεαρή πριγκίπισσα με ένα ιδιαίτερο χάρισμα, οι τρεις τους πρέπει να μάθουν να πλοηγούνται ανεξάρτητα στην ολοένα και πιο ασταθή Ήπειρο.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,9/10 από 607Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι:

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των αγαπημένων ταινιών των Κυπρίων βρίσκονται οι πιο κάτω στο top5:

-Madame Web

-A house of Dynamite

-Ballad of a small player

-Shrek

-Ailleen: Queen of the serial killers

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, η ταινία A house of Dynamite και Ballad of a small player έπεσαν από μία θέση αντίστοιχα ενώ η ταινία Ailleen: Queen of the serial killers έπεσε δύο θέσεις.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται οι εξής:

-The witcher

-Serres

-The Asset

-Nobody wants this

-Selling Sunset

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

«Madame Web»

Σε μια αλλαγή από το τυπικό είδος, η Madame Web αφηγείται την ανεξάρτητη ιστορία προέλευσης μιας από τις πιο αινιγματικές ηρωίδες των εκδόσεων της Marvel. Το θρίλερ αγωνίας πρωταγωνιστεί η Dakota Johnson ως Cassandra Webb, μια παραϊατρικό στο Μανχάταν που αναπτύσσει τη δύναμη να βλέπει το μέλλον... και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την διορατικότητα για να το αλλάξει. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει αποκαλύψεις για το παρελθόν της, δημιουργεί μια σχέση με τρεις νεαρές γυναίκες που έχουν προοριστεί για ισχυρά πεπρωμένα... αν καταφέρουν όλες να επιβιώσουν από ένα θανατηφόρο παρόν.

Δείτε trailer:

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, έχει βαθμολογία 4,1/10 από 108Κ χρήστες που ψήφισαν.

«Ballad of a small player»

Ο Λόρδος Ντόιλ ξαπλώνει στο Μακάο, περνώντας τις μέρες και τις νύχτες του στις πτέρυγες του καζίνο, πίνοντας πολύ και παίζοντας τζόγο με τα λίγα χρήματα που του έχουν απομείνει. Παλεύοντας να ανταπεξέλθει στα αυξανόμενα χρέη του, του προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας η μυστηριώδης Ντάο Μινγκ, μια υπάλληλος καζίνο με τα δικά της μυστικά. Ωστόσο, τον καταδιώκει η Σύνθια Μπλάιθ, μια ιδιωτική ντετέκτιβ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ντόιλ με αυτό από το οποίο τρέχει να ξεφύγει. Καθώς ο Ντόιλ προσπαθεί να σωθεί, τα όρια της πραγματικότητας αρχίζουν να στενεύουν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, έχει βαθμολογία 5.8/10 από 7,8Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer:

«Shrek»

Όταν ένας πράσινος γίγαντας ονόματι Σρεκ ανακαλύπτει ότι ο βάλτος του έχει «κατακλυστεί» από κάθε είδους παραμυθένια πλάσματα από τον δολοπλόκο Λόρδο Φάρκουαντ, ο Σρεκ ξεκινά με ένα πολύ θορυβώδες γαϊδούρι στο πλευρό του για να «πείσει» τον Φάρκουαντ να δώσει πίσω στον Σρεκ τον βάλτο του. Αντ' αυτού, γίνεται μια συμφωνία. Ο Φάρκουαντ, που θέλει να γίνει Βασιλιάς, στέλνει τον Σρεκ να σώσει την πριγκίπισσα Φιόνα, η οποία περιμένει την αληθινή της αγάπη σε έναν πύργο που φυλάσσεται από έναν δράκο που βγάζει φωτιές. Αλλά μόλις επιστρέφουν με τη Φιόνα, αρχίζει να γίνεται φανερό ότι όχι μόνο ο Σρεκ, ένας άσχημος γίγαντας, αρχίζει να ερωτεύεται την όμορφη πριγκίπισσα, αλλά η Φιόνα κρύβει και ένα τεράστιο μυστικό.

Δείτε trailer:

«Ailleen: Queen of the serial killers»

Η Aileen Wuornos σκότωσε 7 άνδρες ενώ εργαζόταν ως πόρνη στη Φλόριντα (1989-90), ισχυριζόμενη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα για βιασμό.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, έχει βαθμολογία 6,2/10 από 1,3Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer:

Σειρές:

«Serres»

Ένας πατέρας αγωνίζεται να αποδεχτεί τον ομοφυλόφιλο γιο του. Μετά τον θάνατο της μητέρας του και λόγω ενός ατυχήματος που είχε ο πατέρας του, ο Οδυσσέας επιστρέφει στο σπίτι για να τον φροντίσει. Με τον καιρό θα μάθουν να αποδέχονται και να συγχωρούν ο ένας τον άλλον.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, έχει βαθμολογία 8,1/10 από 1,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

«The Asset»

Η νέα πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, η Τία, γίνεται μυστική πράκτορας για να διεισδύσει σε ένα βάναυσο εγκληματικό περιβάλλον που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών εδώ και αρκετό καιρό. Υιοθετώντας μια εντελώς νέα ταυτότητα, η Τία πρέπει να γίνει φίλη με την κοπέλα του εγκληματία, την Άσλεϊ, για να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες. Αλλά καθώς η Τία πλησιάζει την Άσλεϊ και γίνεται μάρτυρας της ζοφερής πραγματικότητας της ζωής της μέσα στον ελεγκτικό και εγκληματικό ιστό αράχνης του Μίραν, αναδύονται αμφιβολίες για το πού βρίσκεται πραγματικά η αφοσίωσή της.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, έχει βαθμολογία 7,1/10 από 2Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer:

«Nobody wants this»

Ένας αγνωστικιστής podcaster για το σεξ και ένας νιόπαντρος ραβίνος ερωτεύονται και ανακαλύπτουν αν η σχέση τους μπορεί να επιβιώσει από τις εντελώς διαφορετικές ζωές τους και την ανάμειξη στις οικογενειακές τους υποθέσεις.

Έχει βαθμολογία 7,8/10 από 69Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer:

«Selling Sunset»

Ακολουθεί επτά από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες μεσίτριες της πόλης, οι οποίες εργάζονται όλες κάτω από την ίδια στέγη στο κορυφαίο πρακτορείο στους λόφους του Χόλιγουντ και του Σάνσετ Στριπ. Δουλεύουν σκληρά και παίζουν σκληρά, καθώς ανταγωνίζονται την αδίστακτη αγορά του Λος Άντζελες και η μία την άλλη. Αυτές οι κυρίες θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να φτάσουν στην κορυφή του παιχνιδιού τους, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή άθικτη. Αυτή τη σεζόν, οι κυρίες αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερες εκπληκτικές επαύλεις, συγκλονιστικά νέα ειδύλλια και εκρηκτικές αλήθειες που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή, τις σχέσεις και την καριέρα τους. Καλώς ήρθατε στο Selling Sunset.

Έχει βαθμολογία 6,5/10 από 9Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer: