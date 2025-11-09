Συγκινητικό: Μαθητές με γονείς και δάσκαλους πήραν πινέλο στο χέρι και ομόρφυναν σχολείο – Δείτε φωτογραφίες

Την όμορφη αυτή πρωτοβουλία πήρε ο Σύνδεσμος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Αγίου Βασιλείου, έχοντας την στήριξη της σχολικής εφορείας Στροβόλου η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στην κάλυψη υλικών αναγκών.

Μια όμορφη μέρα γεμάτη χαρά, αγάπη για το σχολείο αλλά και πολλή εθελοντισμό πέρασαν όσοι παρευρέθηκαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι γονείς και σχολείο σαν μια γροθιά μπορούν να προβαίνουν σε πολλές δράσεις όπως αυτή που συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και χαρούμενου περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ψυχαγωγία και την ευχάριστη διάθεση των παιδιών στο σχολείο.

Ο σύνδεσμος γονέων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές γονείς και δασκάλους για τη συμμετοχή τους και ειδικά στη σχολική εφορεία Στροβόλου για τη στήριξη.

