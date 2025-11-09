Πληρωμένη άδεια για εκπαιδευτικούς που δίνουν εξετάσεις - Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΥΠΑΝ

Η εγκύκλιος, που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες της Κύπρου, προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απουσιάζουν τις ημέρες των εξετάσεων χωρίς καμία απώλεια απολαβών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 15 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να είναι ήδη μεγάλο.

«Για αιτήματα που αφορούν συμμετοχή σε εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, θα παραχωρείται άδεια την ημέρα ή τις ημέρες των εξετάσεων με πλήρεις απολαβές, ανάλογα με το πρόγραμμα των εξετάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του ΥΠΑΝ.

Ποιοι δικαιούνται πληρωμένη άδεια

Η απόφαση καλύπτει τους μόνιμους και συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, ενώ εξαιρούνται οι αντικαταστάτες και οι εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, των οποίων οι όροι εργοδότησης δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα άδειας απουσίας.

Πηγές του Υπουργείου τονίζουν ότι η ρύθμιση στοχεύει στη στήριξη των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν την ένταξή τους στον νέο κατάλογο διορισμών, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς οικονομική ή υπηρεσιακή επιβάρυνση.

Οι εξετάσεις και το νέο σύστημα

Οι εξετάσεις του ΝΣΔΕ αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο αξιολόγησης για τον διορισμό νέων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.

Το σύστημα, που εφαρμόζεται από το 2017, αντικαθιστά σταδιακά τον παλαιό Κατάλογο Διοριστέων, ο οποίος βασιζόταν στη χρονολογική σειρά αίτησης, εισάγοντας κριτήρια επίδοσης, ακαδημαϊκών προσόντων και εμπειρίας.

Τι έρχεται στη συνέχεια

Οι φετινές εξετάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς πλησιάζει το 2027, η χρονιά όπου ο Κατάλογος Διοριστέων αναμένεται να καταργηθεί οριστικά, με όλους τους διορισμούς να γίνονται αποκλειστικά από το νέο σύστημα. Ενα ζήτημα το οποίο διχάζει και βρίσκεται σε διάλογο.