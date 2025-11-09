Τρέχουν τα σάλια μας με το νέο μενού στο Stavris Kitchen - Πάντρεμα ελληνικής παράδοσης με street κουλτούρα – Δείτε φωτογραφίες

Ο χειμώνας μπαίνει δυναμικά στο Stavris Kitchen, και μαζί του φέρνει ένα ολοκαίνουργιο μενού που υπογράφει ο σεφ Σταυρής Γεωργίου, γεμάτο πιάτα που συνδυάζουν φαντασία, νοστιμιά και την αλήθεια της εποχικότητας. Μετά την περσινή του βράβευση στα Cyprus Eating Awards, το Stavris Kitchen συνεχίζει να ξεχωρίζει και φέτος επιστρέφει ακόμη πιο ώριμο, πιο τολμηρό και πλέον υποψήφιο στη νέα κατηγορία “Street Culture”.

Από την ελληνική σαλάτα… μέχρι το τηγανητό κουνουπίδι

Το νέο Winter Menu 2025–2026 ανοίγει με μια σειρά από εντυπωσιακές εισαγωγές που μυρίζουν φρεσκάδα και παράδοση. Η Ελληνική Σαλάτα παραμένει διαχρονική — δροσερή, αρωματική, με φέτα, ρίγανη, κάπαρη και ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας — ενώ το Σκορδόψωμο με ψωμάκι brioche, σκόρδο, κρέμα γάλακτος και μοτσαρέλλα είναι ένα comfort must που συνοδεύει ιδανικά κάθε τραπέζι.

Από τα “πιάτα που μένουν στη μνήμη”, το Τραγανό Χοιρινό (Pork Chicharrones) έρχεται με μαγιονέζα μαϊντανού, σάλτσα σόγιας και μελιού, τραγανό κρεμμύδι και μοσχολέμονο — ένα πιάτο γεμάτο ένταση, ισορροπία και street χαρακτήρα. Και αν κάτι αποδεικνύει την ευρηματικότητα του σεφ, είναι το Ψητό Κουνουπίδι με φυστικοβούτυρο, ταχίνι, ρόδι και φιλέ αμυγδάλου — ένα απρόσμενα γκουρμέ πιάτο, που αναδεικνύει πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να γίνουν εμπειρία.

By hand – Οι «πειρασμοί» των burgers

Η ενότητα By hand είναι αφιερωμένη στους λάτρεις των burgers — εκεί όπου η street κουζίνα συναντά την ποιότητα του fine dining. Το Black Angus Baconaisse Burger με ζουμερό βοδινό, τυρί και σάλτσα baconaise είναι πληθωρικό και comfort, ενώ το Fried Chicken με Caesar Sauce συνδυάζει τηγανητό κοτόπουλο μαριναρισμένο σε ξινόγαλο με τραγανό μπέικον και παρμεζάνα, σε μια “Caesar” που δύσκολα ξεχνιέται. Για πιο έντονες γεύσεις, το Pulled Pork Burger με spicy BBQ και coleslaw είναι ένα signature πιάτο που ξεχειλίζει από χαρακτήρα και άποψη.

Our Taste – Το κρέας στα καλύτερά του

Στην κατηγορία Our Taste, η φωτιά και τα κάρβουνα έχουν την τιμητική τους. Ο Μηρός Κοτόπουλου στα κάρβουνα με σάλτσα γιαουρτιού, μπρόκολο και γλυκοπατάτα, τα Χοιρινά Παϊδάκια με καυτερή BBQ sauce και τηγανητές πατάτες, αλλά και το Χοιρινό Ρόστο με μήλο και κάρυ επιβεβαιώνουν πως η κουζίνα του Stavris Kitchen παραμένει έντονα comfort, αλλά και απόλυτα σύγχρονη. Ξεχωρίζει, φυσικά, ο Σολομός στον φούρνο με σόγια, μέλι και λαϊμ — ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και την αίσθηση πολυτέλειας.

Lunch Stories – Η ψυχή της καθημερινότητας

Για όσους αναζητούν πιο καθημερινές αλλά δημιουργικές γεύσεις, τα νέα “Lunch Stories” είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Φακές με κριθαράκι και φέτα, φασόλια με πατάτα, καρότο και τόνο, σπανακόρυζο με φρέσκο κρεμμύδι και ντομάτα, αλλά και κριθαράκι με χοιρινό κιμά και χαλλούμι φέρνουν στο τραπέζι τη γεύση της ελληνικής κουζίνας σε πιο ελαφριά, οικονομική και νηστίσιμη εκδοχή. Και φυσικά, τα ριγκατόνι με μανιτάρια και τρούφα ολοκληρώνουν το μενού με αρώματα χειμώνα και μπόλικη παρμεζάνα.

Για το τέλος, ο σεφ Σταυρής Γεωργίου μας προτείνει στο νέο του μενού, ένα θεσπέσιο τιραμισού με εξαιρετική υφή και αυθεντική γεύση που θα λατρέψεις το οποίο σερβίρεται με παγωτό και τριμμένο μπισκότο.

Πηγή: CheckInCyprus