Video: Μαγικά Χριστούγεννα στην Πέγεια: Το Χωριό στο Cap St Georges παίρνει ζωή για ένα μήνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Μαγικά Χριστούγεννα στην Πέγεια: Το Χωριό στο Cap St Georges παίρνει ζωή για ένα μήνα

 07.12.2025 - 10:27
Video: Μαγικά Χριστούγεννα στην Πέγεια: Το Χωριό στο Cap St Georges παίρνει ζωή για ένα μήνα

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό έχει πλέον ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτό για έναν ολόκληρο μήνα, στο Cap St Georges, στην πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά, τα χειροποίητα δώρα, οι λιχουδιές, τα ροφήματα, το Phos Restaurant, η διασκέδαση και τα πολλά παιχνίδια σας περιμένουν, σε ένα μοναδικό στην Κύπρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Οι επισκέπτες έχουν ήδη αρχίσει να απολαμβάνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες από τον στολισμό, τις γεύσεις και την εμπειρία που προσφέρει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, οι οποίες αποτυπώνουν το ζεστό και μαγευτικό του χαρακτήρα.

Η γιορτινή εμπειρία συνεχίζεται με τη διαμονή στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort — εκεί που χτυπά η καρδιά των Χριστουγέννων. Ανακαλύψτε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα Winter Fest 2025 και κλείστε τώρα τη διαμονή σας για τα πιο μαγευτικά Χριστούγεννα.

Δείτε βίντεο:

Η αυθεντική γιορτινή εμπειρία, απογειώνεται με τη διαμονή στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort. Εκεί που χτυπά η καρδιά των Χριστουγέννων.  

Ανακαλύψτε  εδω 

όλο το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα  Winter Fest 2025  του  Cap St Georges Hotel & Resort  και κλείστε τώρα τη διαμονή σας για τα πιο μαγευτικά χριστούγεννα!!

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.

