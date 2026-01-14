Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο η βουλευτική ασυλία: Άνοιξε η συζήτηση για αλλαγή του Συντάγματος

 14.01.2026 - 18:08
Την τροποποίηση του Άρθρου 83 του Συντάγματος αναφορικά με τη βουλευτική ασυλία συζήτησε επί της αρχής η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Τετάρτη, με τα μέλη της να εκφράζουν τις απόψεις τους επί του θέματος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί Bουλευτές στο παρελθόν δεν πρέπει να τυγχάνουν βουλευτικής ασυλίας, σημειώνοντας ότι έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες της Βουλής να ερευνήσουν τι ακριβώς συμβαίνει σε πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τα πορίσματα αυτής της έρευνας να συζητηθούν στην Επιτροπή Νομικών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι οι Βουλευτές ως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού θα πρέπει να είναι θωρακισμένοι απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε κυβέρνησης. 

«Θεωρούμε λανθασμένο το γεγονός ότι τούτη τη στιγμή, την ώρα που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου (Δικαστηρίου) μία διαδικασία αιτήματος άρσης ασυλίας μέσα σε μία περιρρέουσα και μάλιστα σε σχέση με ισχυρισμούς για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, η Βουλή των Αντιπροσώπων να νομοθετεί εν βρασμώ», τόνισε. 

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως «ήταν πάντοτε θέση του Δημοκρατικού Κόμματος ότι η βουλευτική ασυλία πρέπει να παρέχεται έτσι ώστε να δίνεται η καλώς νοούμενη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν το αξίωμα του βουλευτή να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα χωρίς να φοβούνται ή να απειλούνται ή να επικρέμεται η οποιαδήποτε σκιά ποινικής τους δίωξης». 

Διευκρίνισε παράλληλα ότι «αυτή η προστασία δεν πρέπει να τυγχάνει οποιασδήποτε κακομεταχείρισης από οποιοδήποτε μέλος του Κοινοβουλίου», ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα μέτρα που λήφθηκαν για την άρση βουλευτικής ασυλίας μετά από πρόσφατα

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

