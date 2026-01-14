Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή! Απόσυρση ηλεκτρονικής συσκευής από την κυπριακή αγορά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή! Απόσυρση ηλεκτρονικής συσκευής από την κυπριακή αγορά

 14.01.2026 - 22:39
Προσοχή! Απόσυρση ηλεκτρονικής συσκευής από την κυπριακή αγορά

Σε εθελοντική απόσυρση από την κυπριακή αγορά έχει προβεί κατασκευαστής ηλεκτρονικής συσκευής, καθώς αυτή δεν πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος για ηλιακό αναστροφέα δικτύου, με εμπορική επωνυμία AZZURRO ZCS, μοντέλο AZZURRO 1PH 3000TL-V3, με χώρα κατασκευής την Κίνα, διανομέα την Conercon Energy Solutions Ltd και κατασκευαστή την Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Το Τμήμα συνιστά την αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλο που αυτή δεν είναι αναγκαία.

Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στο διανομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του. Σημειώνεται επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει).

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»

 14.01.2026 - 20:00
Επόμενο άρθρο

Νέα απόφαση από το Ανώτατο για το Μαρί: Αυξημένη αποζημίωση σε στρατιώτη που τραυματίστηκε

 14.01.2026 - 22:57
«Δεν καβγαδίσαμε ποτέ»: Ο Γιώργος Ιακώβου θυμάται άγνωστες στιγμές με τον Γιώργο Βασιλείου - Video

«Δεν καβγαδίσαμε ποτέ»: Ο Γιώργος Ιακώβου θυμάται άγνωστες στιγμές με τον Γιώργο Βασιλείου - Video

Ο Γιώργος Ιακώβου, στενός συνεργάτης του Γιώργου Βασιλείου κατά την πενταετή προεδρία του (1988–1993) και Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε στο Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, για τη σχέση και τη συνεργασία τους, θυμούμενος τη γνωριμία τους που ξεκίνησε τυχαία και εξελίχθηκε σε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Δεν καβγαδίσαμε ποτέ»: Ο Γιώργος Ιακώβου θυμάται άγνωστες στιγμές με τον Γιώργο Βασιλείου - Video

«Δεν καβγαδίσαμε ποτέ»: Ο Γιώργος Ιακώβου θυμάται άγνωστες στιγμές με τον Γιώργο Βασιλείου - Video

  •  14.01.2026 - 20:39
«Απογοήτευση» ΥΠΕΞ για τήρηση ίσων αποστάσεων στις εκθέσεις ΓΓ των ΗΕ

«Απογοήτευση» ΥΠΕΞ για τήρηση ίσων αποστάσεων στις εκθέσεις ΓΓ των ΗΕ

  •  14.01.2026 - 20:50
Στην Κύπρο απόψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Aύριο το Κολέγιο των Επιτρόπων ΕΕ

Στην Κύπρο απόψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Aύριο το Κολέγιο των Επιτρόπων ΕΕ

  •  14.01.2026 - 19:24
Αναβλήθηκε η εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί

Αναβλήθηκε η εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί

  •  14.01.2026 - 23:15
Αυτές είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού για τον Γιώργο Βασιλείου: Κηδεία με τιμές, δημόσια αργία και πένθος

Αυτές είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού για τον Γιώργο Βασιλείου: Κηδεία με τιμές, δημόσια αργία και πένθος

  •  14.01.2026 - 17:02
Στο μικροσκόπιο η βουλευτική ασυλία: Άνοιξε η συζήτηση για αλλαγή του Συντάγματος

Στο μικροσκόπιο η βουλευτική ασυλία: Άνοιξε η συζήτηση για αλλαγή του Συντάγματος

  •  14.01.2026 - 18:08
Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

  •  14.01.2026 - 19:45
Αυτοί είναι οι μισθοί των κρατικών αξιωματούχων: Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος ,Υπουργοί και ποιοι ακολουθούν

Αυτοί είναι οι μισθοί των κρατικών αξιωματούχων: Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος ,Υπουργοί και ποιοι ακολουθούν

  •  14.01.2026 - 16:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα