Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑυξήσεις συντάξεων από Ιανουάριο - «Ψίχουλα» για χιλιάδες ηλικιωμένους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις συντάξεων από Ιανουάριο - «Ψίχουλα» για χιλιάδες ηλικιωμένους

 16.01.2026 - 14:37
Αυξήσεις συντάξεων από Ιανουάριο - «Ψίχουλα» για χιλιάδες ηλικιωμένους

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι συντάξεις αυξάνονται αποκλειστικά στο βασικό τους μέρος κατά 3,38%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΥΣΥ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η πλήρης βασική σύνταξη αυξάνεται στα €529,82 το μήνα, η κατώτατη στα €450,35 και η κοινωνική σύνταξη στα €429,15, ενώ δεν παραχωρείται καμία αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης. Όπως επισημαίνεται, η συνολική μηνιαία αύξηση για τους συνταξιούχους περιορίζεται στα €14–€17.

Τα δεδομένα αυτά, προσθέτει η ΕΚΥΣΥ, αποδεικνύουν πως πέραν των 100 χιλιάδων ηλικιωμένων στην Κύπρο συνεχίζουν να λαμβάνουν συντάξεις από €429 έως €1.000 το μήνα, ποσά που δεν επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση και έχουν διαβρωθεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Υπενθυμίζει παράλληλα ότι, βάσει υπολογισμών της, το όριο της φτώχειας θα έπρεπε σήμερα να ξεπερνά τα €1.000 για ένα άτομο και τα €1.500 τοΝ μήνα για νοικοκυριό δύο ατόμων, παραμένοντας ωστόσο αμετάβλητο από το 2013.

Ενόψει της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η ΕΚΥΣΥ καλεί την Κυβέρνηση και την Πολιτεία συνολικά να προχωρήσουν σε ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις για πραγματική στήριξη και ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους συνταξιούχους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός
Έξαλλος ο Λούης Πατσαλίδης με Fake News: Χρησιμοποίησαν το όνομά του για «θαυματουργή» δίαιτα – H ανάρτηση του
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά
Έκρηξη αντιδράσεων στη Λακατάμεια: Διπλασιάστηκαν τα τέλη; Φωνές αγανάκτησης για τις νέες φορολογίες - Τι απαντά ο Δήμος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ίσως βάλει τα κίτρινα ο Καστέλ…

 16.01.2026 - 14:20
ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

  •  16.01.2026 - 06:23
Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

  •  16.01.2026 - 09:52
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

  •  16.01.2026 - 09:31
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

  •  16.01.2026 - 09:47
Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

  •  16.01.2026 - 10:16
Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

  •  16.01.2026 - 13:16
Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

  •  16.01.2026 - 08:20
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

  •  16.01.2026 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα