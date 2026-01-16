Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε θα χιονίσει

 16.01.2026 - 21:56
Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε θα χιονίσει

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει λίγο χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά, μέχρι αργά το απόγευμα, κυρίως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή, αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και νοτίως του Τροόδους, ενώ την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι τη Δευτέρα, και μικρή άνοδο την Τρίτη, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 28 εκατοστά.

H Ελλάδα θα προχωρήσει και σε περαιτέρω επέκταση των χωρικών της υδάτων, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα κυριαρχίας, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η κυριαρχία της χώρας είναι «κόκκινη γραμμή» και δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία.

