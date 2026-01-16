Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝτόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

 16.01.2026 - 22:10
Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

Ως αποκλειστικά δική του απόφαση παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την αποκλιμάκωση στο ζήτημα του Ιράν, καθώς η προοπτική στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ μοιάζει πλέον πιο μακρινή, όσο και αν πληροφορίες ήθελαν τις αραβικές χώρες να είχαν μεσολαβήσει σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή για όλα τα τρέχοντα ανοιχτά θέματα, ο Τραμπ ερωτήθηκε για το αν Άραβες και Ισραηλινοί τον έπεισαν να μην χτυπήσει το Ιράν.

«Κανένας δεν με έπεισε, μόνος μου πείστηκα», απάντησε και έσπευσε να εκφράσει την εκτίμησή του γιατί το Ιράν ακύρωσε «800 εκτελέσεις».

«Σέβομαι πολύ το γεγονός ότι ακύρωσαν» τις εκτελέσεις, είπε ακόμη, χωρίς να δώσει κάποια σαφή απάντηση για αυτό που είχε δηλώσει προ ημερών για τη βοήθεια προς τους Ιρανούς διαδηλωτές η οποία «είναι καθ’οδόν».

Για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ είπε ότι «το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί μαζί μας», όταν ερωτήθηκε για το αν θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη συμμαχία αν δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να καταλάβουν το αρκτικό νησί.

Εξήγησε ακόμη ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν δεν την αποκτήσουμε, θα έχουμε ένα κενό στην εθνική ασφάλεια, όσον αφορά τις δραστηριότητές μας σε σχέση με τον Χρυσό Θόλο».

Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και ισχυρότερος, είπε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε για το μετάλλιο του Νόμπελ που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που βραβεύτηκε τον Δεκέμβριο. «Γιατί να θέλετε το Νόμπελ κάποιου άλλου;» τον ρώτησαν.

Η απάντησή του δεν ήταν πολύ σαφής: «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Το θεώρησα πολύ ευγενικό. Μου είπε: “Ξέρεις, έχετε προσθέσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από εσένα στην ιστορία”. Και το θεώρησα πολύ ευγενική χειρονομία. Και, παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα ξαναμιλήσουμε».

Γιατί να συμμαχήσετε με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα και όχι με τη Ματσάδο, που έχει την υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας, ερωτήθηκε ακόμη.

Και σε αυτή την περίπτωση η απάντησή του δεν ήταν πολύ καθαρή: «Αν θυμάστε ένα μέρος που λεγόταν Ιράκ, όπου απολύθηκαν όλοι, κάθε άτομο, η αστυνομία, οι στρατηγοί, όλοι απολύθηκαν, και κατέληξαν να γίνουν ISIS. Αντί να αρχίσουν να δουλεύουν, κατέληξαν να γίνουν ISIS. Το θυμάμαι αυτό.

» Ακούστε να δείτε, χθες είχα μια υπέροχη συνάντηση με ένα άτομο που σέβομαι πολύ, και το οποίο προφανώς σέβεται εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το Νόμπελ της. Αλλά θα σας πω κάτι: την γνώρισα. Δεν την είχα συναντήσει ποτέ πριν και με εντυπωσίασε πολύ. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή 36χρονος Αστυφύλακας - Δείτε φωτογραφία
Μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων στη Λευκωσία - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Γνωστή λεωφόρος στην Κύπρο απέκτησε το απόλυτο νέο spot - Που βρίσκεται και τι προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτριας γηροκομείου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Πότε θα χιονίσει

 16.01.2026 - 21:56
Επόμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει ανακοίνωση ΗΠΑ για β' φάση Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα

 16.01.2026 - 22:35
Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

H Ελλάδα θα προχωρήσει και σε περαιτέρω επέκταση των χωρικών της υδάτων, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα κυριαρχίας, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η κυριαρχία της χώρας είναι «κόκκινη γραμμή» και δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

  •  16.01.2026 - 20:32
ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

  •  16.01.2026 - 17:24
VIDEO - Ξυλοδαρμός καθηγήτριας στη Λάρνακα: Πώς συνέβη το περιστατικό - Διερευνά η Αστυνομία - Λαμβάνονται καταθέσεις

VIDEO - Ξυλοδαρμός καθηγήτριας στη Λάρνακα: Πώς συνέβη το περιστατικό - Διερευνά η Αστυνομία - Λαμβάνονται καταθέσεις

  •  16.01.2026 - 21:30
Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

  •  16.01.2026 - 17:00
VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

  •  16.01.2026 - 16:36
The Streisand-Karsera Effect

The Streisand-Karsera Effect

  •  16.01.2026 - 19:46
Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Με νέους μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Με νέους μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

  •  16.01.2026 - 18:48
Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

  •  16.01.2026 - 22:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα