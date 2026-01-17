Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου, το Κυπριακό, καθώς επίσης και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει επίσης στην Τριμερή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ