Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

 17.01.2026 - 15:30
Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει το Σάββατο στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, ενώ θα συμεττάσχει και σε Τριμερή Σύνοδο με τον Έλληνα ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου, το Κυπριακό, καθώς επίσης και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει επίσης στην Τριμερή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα και οι υπεραγορές λόγω της δημόσιας αργίας
Νοσηλεύτρια στη Φλόριντα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της - Τους έπιασε στα πράσα ο πατέρας του αγοριού
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»
Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

 17.01.2026 - 15:22
Επόμενο άρθρο

Τραϊάνα Ανανία για κακοποίηση από πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν έχω τη δύναμη να τον κατονομάσω»

 17.01.2026 - 15:30
«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νεκρώσιμη ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Η ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

  •  17.01.2026 - 15:22
Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

  •  17.01.2026 - 15:30
Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

  •  17.01.2026 - 15:45
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»

Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»

  •  17.01.2026 - 07:46
Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

  •  17.01.2026 - 14:39
Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  17.01.2026 - 14:59
Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

  •  17.01.2026 - 14:05
«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

  •  17.01.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα