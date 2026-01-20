Σηκώνουν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί - Κατέρχονται σε 24ωρη απεργία

Όπως είχε αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΠΟΑΤ, «μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη».

Αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν τους λάβουν υπόψη «ούτε αυτή την φορά», θα συνεχίσουν με επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026.

Οι χώροι συνάντησης των ταξί, όπως σημειώνεται, είναι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στη Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ