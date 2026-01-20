Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σηκώνουν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί - Κατέρχονται σε 24ωρη απεργία

 20.01.2026 - 07:22
Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης.

Όπως είχε αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΠΟΑΤ, «μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη».

Αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν τους λάβουν υπόψη «ούτε αυτή την φορά», θα συνεχίσουν με επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026.

Οι χώροι συνάντησης των ταξί, όπως σημειώνεται, είναι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στη Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

