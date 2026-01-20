Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για βία στην οικογένεια - Ναρκωτικά, έλεγχοι και παραβάσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για βία στην οικογένεια - Ναρκωτικά, έλεγχοι και παραβάσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις

 20.01.2026 - 07:13
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για βία στην οικογένεια - Ναρκωτικά, έλεγχοι και παραβάσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά εννέα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λευκωσίας, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα για παράνομη παραμονή και ένα για εντάλματα προστίμου. Στη Λεμεσό συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υποθέσεις βίας στην οικογένεια, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή, ένα πρόσωπο για παράνομη απασχόληση και ένα πρόσωπο για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.    

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 220 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 290 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 20 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 92 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 80 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάνα, πάω Λάρνακα για ποτό» – Το viral βίντεο που σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τη βία και κάνει το διαδίκτυο να «λυγίσει» από γέλια
«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη
Διαγραφή Σύκα: Τι αποκαλύπτει η στάση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ-Απέρριψαν την εισήγηση της Αννίτας
Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Στους -4 η θερμοκρασία – Παγετός, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Συναγερμός: Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη - Πού δημιουργεί προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιανουαρίου Για να ευχηθείτε… χρόνια πολλά!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 20.01.2026 - 07:00
Επόμενο άρθρο

Σηκώνουν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί - Κατέρχονται σε 24ωρη απεργία

 20.01.2026 - 07:22
Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  20.01.2026 - 06:46
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

  •  20.01.2026 - 06:22
Διαγραφή Σύκα: Τι αποκαλύπτει η στάση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ-Απέρριψαν την εισήγηση της Αννίτας

Διαγραφή Σύκα: Τι αποκαλύπτει η στάση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ-Απέρριψαν την εισήγηση της Αννίτας

  •  20.01.2026 - 06:27
«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη

«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη

  •  20.01.2026 - 06:30
Τους «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Χειροπέδες σε τρεις επιβάτες - Εντόπισαν στις αποσκεύες τους δεκάδες κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφία

Τους «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Χειροπέδες σε τρεις επιβάτες - Εντόπισαν στις αποσκεύες τους δεκάδες κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφία

  •  20.01.2026 - 06:39
Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Στους -4 η θερμοκρασία – Παγετός, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Στους -4 η θερμοκρασία – Παγετός, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  20.01.2026 - 06:50
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  20.01.2026 - 07:00
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για βία στην οικογένεια - Ναρκωτικά, έλεγχοι και παραβάσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για βία στην οικογένεια - Ναρκωτικά, έλεγχοι και παραβάσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις

  •  20.01.2026 - 07:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα