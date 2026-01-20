Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου

 20.01.2026 - 08:14
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο και η κλιμάκωση των περιστατικών βίας, με αφορμή τα επεισόδια στη Λάρνακα το περασμένο Σάββατο, η πρόσκληση Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, καθώς και η έξαρση της γρίπης στην Κύπρο, είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων. Προβάλλονται επίσης τα σχέδια για τις Κεντρικές Φυλακές, η απεργία στα ταξί και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.

Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο «Το έγκλημα σκορπά πανικό», γράφει στο κύριο της θέμα πως ο υπόκοσμος έβαλε στο κράτος τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και πως τα γεγονότα δείχνουν πως η κοινωνία βρίσκεται σε ομηρία, με την εγκληματικότητα να βγαίνει εκτός ελέγχου. Σε άλλο της θέμα γράφει για άλλους 5 θανάτους από γρίπη σε 48 ώρες. Αλλού, γράφει για «φαντασιώσεις» της Κύπρου για το γεωπολιτικό της ρόλο λόγω της πρόσκλησης του Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Κίνδυνοι πίσω από την πρόσκληση Τραμπ», γράφει ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να πατήσει την πεπονόφλουδα καθώς η πρόκληση Τραμπ συνοδεύεται από συνημμένα δεσμευτικά έγγραφα που καλείται η ΚΔ να υπογράψει, τα οποία πιθανόν να την φέρουν σε αντιδιαστολή με τον ΟΗΕ. Αλλού, γράφει για τις πέντε συλλήψεις που προχώρησε χθες η Αστυνομία σε σχέση με τις συμπλοκές του Σαββάτου στη Λάρνακα. Σε άλλο του θέμα, γράφει ότι οριστικά εκτός ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ είναι ο Νίκος Σύκας.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Κλιμάκωση βίας από νονούς», γράφει στο κύριο του θέμα για τον τρόμο στην κοινωνία για τις αντίπαλες φατρίες που ελέγχουν την «προστασία» στις επιχειρήσεις. Αλλού, γράφει για «κυριαρχία» της γρίπης, και για τα 12 άτομα που έχασαν μέχρι στιγμής φέτος τη ζωή τους από τη γρίπη. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στα σχέδια του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή για τις Κεντρικές Φυλακές.

Η «Χαραυγή», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο υπόκοσμος πουλά "προστασία"...», γράφει πως η Κυβέρνηση «πουλά» υποσχέσεις και δείχνει ανικανότητα πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Σε άλλο της θέμα γράφει για τη σημερινή 24ωρη απεργία των οδηγών αστικών ταξί. Αλλού, γράφει πως τα φράγματα δεν γεμίζουν με εξαγγελίες και καταγράφει τα ερωτήματα του ΑΚΕΛ προς την Κυβέρνηση.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” κάτω από τον τίτλο «Ζητείται δράση για την αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος», γράφει στο κύριο της θέμα πως η Αστυνομία παραδέχεται πως δεν είναι εύκολη η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος με αφορμή τις συμπλοκές στη Λάρνακα το Σάββατο. Αλλού, γράφει για την τραγωδία στην Ισπανία με τη σύγκρουση των τρένων που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους μέχρις στιγμής. Σε άλλο της θέμα γράφει για μεγάλη αποικία σπάνιων νυχτερίδων που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Τρόοδος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

