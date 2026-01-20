Μετεωρολόγοι: Ο Ήλιος εξαπολύει τη μεγαλύτερη καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας «των τελευταίων 20 ετών»

Μια καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία κατατάσσεται στο επίπεδο τέσσερα στα πέντε σε κλίμακα σοβαρότητας, παρακολουθείται από το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (SWPC).

«Μια έντονη καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας S4 βρίσκεται σε εξέλιξη - αυτή είναι η μεγαλύτερη καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας εδώ και πάνω από 20 χρόνια», κοινοποίησε η SWPC στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter. «Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκαν επίπεδα S4 ήταν τον Οκτώβριο του 2003. Οι πιθανές επιπτώσεις περιορίζονται κυρίως στις εκτοξεύσεις στο διάστημα, την αεροπορία και τις δορυφορικές λειτουργίες».

Οι διαστημικές καταιγίδες του Halloween τον Οκτώβριο του 2003 οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και σε ζημιές σε μετασχηματιστές ισχύος στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το SWPC.

Όταν οι καταιγίδες ηλιακής ακτινοβολίας φτάνουν στη Γη, μπορούν να προκαλέσουν αυξημένους κινδύνους έκθεσης σε ακτινοβολία για τους αστροναύτες σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, όπως εκείνους που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς και για τους επιβάτες πτήσεων που ταξιδεύουν σε πολικές διαδρομές.

Η SWPC έχει ειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες, τη NASA, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, την North American Electric Reliability Corporation και άλλους φορείς εκμετάλλευσης να προετοιμαστούν για την καταιγίδα.

«Κάνουμε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα για να διασφαλίσουμε ότι ενημερώνουμε όλους τους κρίσιμους φορείς εκμετάλλευσης τεχνολογικών υποδομών για το τι συμβαίνει», δήλωσε ο Shawn Dahl, προγνώστης της SWPC.

Κατά τη διάρκεια συμβάντων αυξημένου κινδύνου ακτινοβολίας, οι αστροναύτες μπορούν να μετακινηθούν σε τμήματα του διαστημικού σταθμού που είναι καλύτερα θωρακισμένα, όπως έκαναν κατά τη διάρκεια προηγούμενων ηλιακών καταιγίδων, όπως μια ακραία γεωμαγνητική καταιγίδα που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024.

Η αυξημένη ακτινοβολία μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους δορυφόρους στους οποίους βασιζόμαστε για επικοινωνίες και πλοήγηση.

Κατά τη διάρκεια της γεωμαγνητικής καταιγίδας του Μαΐου 2024, η εταιρεία τρακτέρ John Deere ανέφερε ότι ορισμένοι πελάτες που εξαρτώνται από το GPS για γεωργία ακριβείας αντιμετώπισαν μια διακοπή. Αλλά ως επί το πλείστον, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και των δορυφόρων διατήρησαν τους δορυφόρους σε τάξη και σωστά σε τροχιά και διαχειρίστηκαν τη συσσώρευση έντονων γεωμαγνητικών ρευμάτων στα συστήματα δικτύου.

Ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων πιθανότατα θα χρειαστεί να λάβουν μέτρα τη Δευτέρα το βράδυ, δεν αναμένονται εκτεταμένες επιπτώσεις της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, δήλωσε ο Ryan French, ηλιακός φυσικός στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής και Διαστημικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Boulder.

Προσδοκώντας Σέλας

Μια σφοδρή γεωμαγνητική καταιγίδα έφτασε επίσης στη Γη τη Δευτέρα στις 2:20 μ.μ. ET, δήλωσε ο Dahl. Τέτοιες καταιγίδες έχουν επίσης την ικανότητα να διαταράσσουν το ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με το SWPC.

Ενώ μια καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας σηματοδοτεί την απελευθέρωση έντονων, ταχέως κινούμενων φορτισμένων σωματιδίων προς τη Γη, οι πιο αργές γεωμαγνητικές καταιγίδες προκαλούνται από στεμματικές εκτινάξεις μάζας (CME) ή εκρήξεις πλάσματος και μαγνητικών πεδίων από την εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου.

Όταν αυτές οι εκρήξεις κατευθύνονται προς τη Γη, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές του μαγνητικού πεδίου της Γης, με αποτέλεσμα γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Η εκτόξευση μάζας από το στέμμα, η οποία ξεκίνησε από τον ήλιο την Κυριακή, προκλήθηκε από μια έκλαμψη κατηγορίας Χ, τον πιο έντονο τύπο ηλιακής έκλαμψης. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη ηλιακή έκλαμψη της χρονιάς, δήλωσε ο French.

Η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα προκαλεί σέλας που χορεύουν γύρω από τους πόλους της Γης, γνωστά ως βόρειο σέλας ή aurora borealis, και νότιο σέλας ή aurora australis. Όταν τα ενεργοποιημένα σωματίδια από τις εκτοξεύσεις μάζας από το στέμμα φτάνουν στο μαγνητικό πεδίο της Γης, αλληλεπιδρούν με αέρια στην ατμόσφαιρα για να δημιουργήσουν διαφορετικά χρωματιστά φώτα στον ουρανό.

Τα σέλας μπορεί να είναι ορατά σε μεγάλο μέρος του βόρειου μισού των ΗΠΑ, και ενδεχομένως μέχρι την Αλαμπάμα και τη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα με το SWPC.

Μέρη της Μεσοδυτικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους της Μινεσότα, θα έχουν καθαρό ουρανό για παρατήρηση σέλαος, δήλωσε ο μετεωρολόγος του CNN, Chris Dolce.

«Τα σύννεφα μπορεί να διαλυθούν αρκετά μέχρι αύριο νωρίς το πρωί πάνω από το βόρειο Ιλινόις και το Ουισκόνσιν για να είναι πιθανώς ορατά και αυτά», είπε ο Ντόλτσε. «Ο Βορειοδυτικός Ειρηνικός μπορεί να έχει καλές συνθήκες δυτικά των Κασκέιντς. Ο βορειοανατολικός είναι ένα μείγμα. Το εσωτερικό φαίνεται αρκετά συννεφιασμένο, αλλά οι συνθήκες πιο κοντά στην ακτή μπορεί να διαλυθούν αρκετά ώστε να γίνουν ορατές αργά απόψε και νωρίς αύριο».

Ακόμα κι αν οι πολύχρωμες οθόνες δεν φαίνονται εμφανείς με γυμνό μάτι, αισθητήρες σε κάμερες, συμπεριλαμβανομένων των καμερών κινητών τηλεφώνων, μπορούν να τις εντοπίσουν.

«Για όσους κυνηγούν το Σέλας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ένα μέρος με καθαρή και σκοτεινή θέα προς τα βόρεια, χωρίς παρεμβολές από τη φωτορύπανση», είπε ο Φρεντς. «Το Σέλας πιθανότατα θα είναι ισχυρότερο μόλις σκοτεινιάσει αρκετά για να το δείτε στην τοποθεσία σας».

Τα Σέλας βιώνουν σύντομες εκρήξεις 20 λεπτών σε δραστηριότητα που ονομάζονται υποκαταιγίδες. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, το βόρειο φως είναι ορατό πολύ πιο νότια από ό,τι κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης νύχτας, είπε ο Φρεντς.

Πιθανές είναι περισσότερες εκλάμψεις από μια ενεργή περιοχή ηλιακών κηλίδων και οποιεσδήποτε συμβούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουν καλή πιθανότητα να προκαλέσουν περαιτέρω εκρήξεις που κατευθύνονται από τη Γη, είπε ο Φρεντς.

Πηγή: edition.cnn.com