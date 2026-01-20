Η ΕΕ αντιδρά στον Τραμπ - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σχεδίαζε να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες την κατάργηση των δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό BFM, η πρόεδρος της ευρωομάδας των σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε «συμφωνία πλειοψηφίας» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την αναστολή της επικύρωσης της συμφωνίας που συνήφθη με την Ουάσιγκτον πέρυσι το καλοκαίρι.

Η ΕΕ αντιδρά στον Τραμπ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναστέλλει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσαν οι πολιτικές ομάδες την Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Υπάρχει «συμφωνία πλειοψηφίας» των πολιτικών ομάδων για την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας, διαβεβαίωσε η πρόεδρος της ομάδας S&D (σοσιαλδημοκρατών), Iratxe Garcia Perez, στους δημοσιογράφους.

Πρόκειται για την πρώτη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την απειλή επιβολής δασμών εναντίον κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να επιβάλουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς, πέραν των 15% που συμφωνήθηκαν πέρυσι, εάν δεν αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

Όπως σημειώνει το γαλλικό ΜΜΕ, μια ευρύτερη αντίδραση βρίσκεται υπό εξέταση στις Βρυξέλλες. «Η απάντησή μας θα είναι επομένως αποφασιστική, ενωμένη και αναλογική», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σε πρώτη φάση, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τους δασμούς τους σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία πιέζει για να προχωρήσει παραπέρα. Την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε μια «τρελή» κατάσταση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της αντι-εκβίασης «για πρώτη φορά» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: iefimerida.gr