Σκέφτεστε να αγοράσετε ηλεκτρικό πατίνι; Ίσως να πρέπει να το ξανά σκεφτείτε - Επανέρχεται πρόταση στη Βουλή για κατάργησή τους

Όπως ανέφερε ο κ. Τρυφωνίδης, βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η συνέχιση και η περαιτέρω ενίσχυση του έργου της μέσα από συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους σε ζητήματα που αφορούν συμβάσεις, χρονοδιαγράμματα και την πορεία υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων, ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεσή τους και να αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο της προσοχής της Επιτροπής τίθενται σημαντικά έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το Κυπριακό Μουσείο, οι οδικοί άξονες Λευκωσίας–Τροόδους και Λευκωσίας–Παλαιχωρίου, η τρίτη φάση του Περιμετρικού Λευκωσίας, καθώς και βασικές αστικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Αμμοχώστου, η Λεωφόρος Τσερίου και η Λεωφόρος Λάρνακος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και σε έργα όπως ο δρόμος Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, ο δρόμος Λεμεσού–Σαϊττά, καθώς και στα έργα των μαρινών σε Λάρνακα και Πάφο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής, θα δοθεί στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, στην ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων και στη συνολική αναβάθμιση της ασφάλειας των μέσων μαζικής μεταφοράς, με κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των πολιτών στο οδικό δίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τρυφωνίδης προανήγγειλε και την επανακατάθεση της πρότασης Μουσιούττα για κατάργηση της χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών, καθώς σήμερα δεν υφίσταται επαρκές πλαίσιο ελέγχου ούτε οι αναγκαίες και κατάλληλες υποδομές για την ασφαλή χρήση τους. Η άναρχη και επικίνδυνη χρήση τους δημιουργεί σοβαρούς θανάσιμους κινδύνους και η Πολιτεία οφείλει να δράσει έγκαιρα και υπεύθυνα, ώστε να αποτραπούν τραγικά περιστατικά και να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.