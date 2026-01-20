Έρχεται το τέλος της μπανάνας στην Πάφο; Αγωνιούν οι αγρότες

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε ότι οι καλλιεργητές έθεσαν τους έντονους προβληματισμούς, την αγωνία και τους φόβους τους για το μέλλον της μπανανοκαλλιέργειας, λόγω της μειωμένης παροχής νερού. Όπως σημείωσε, η μπανανοκαλλιέργεια ευδοκιμεί αποκλειστικά στη δυτική χαμηλή Πάφο, συγκεκριμένα στις περιοχές Κισσόνεργας και Πέγειας, και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυδάπανη καλλιέργεια.

Σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη, κατά τον τελευταίο χρόνο η μειωμένη υδατοπρομήθεια είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της παραγωγής αλλά και υποβάθμιση της ποιότητας, οδηγώντας τους παραγωγούς σε πενιχρά εισοδήματα. Οι μπανανοπαραγωγοί εξέφρασαν, παράλληλα, όπως είπε, τον έντονο προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο συνέχισης της ίδιας κατάστασης και κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Επεσήμανε ακόμη πως κατά τη σύσκεψη τέθηκε το γεγονός ότι το φράγμα Μαυροκόλυμπου έχει πλέον επιδιορθωθεί και ήδη συγκεντρώνει ικανοποιητικές ποσότητες νερού, τόσο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις όσο και από το επεξεργασμένο νερό του αποχετευτικού συστήματος Πάφου που διοχετεύεται στο φράγμα.

Παράλληλα συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης, επαναλήφθηκε το αίτημα για επέκταση των μονάδων αφαλάτωσης στα Κούκλια και τα Πότιμα, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών υδατοπρομήθειας της Πάφου από αφαλατωμένο νερό. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, με αυτό τον τρόπο οι ποσότητες νερού από τα φράγματα Κανναβιού και Ασπρόκρεμμου θα μπορούν να διοχετεύονται στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στη γεωργία.

Τέλος, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι οι μπανανοπαραγωγοί συμφώνησαν πως είναι απαραίτητο να τεθεί σε λειτουργία και η μονάδα αφαλάτωσης στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, ώστε να αξιοποιείται και το νερό των διατρήσεων για σκοπούς άρδευσης.