Βασιλικό: Κόστος 1 εκατ. ευρώ ημερησίως από την καθυστέρηση, καταγγέλλουν βουλευτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλικό: Κόστος 1 εκατ. ευρώ ημερησίως από την καθυστέρηση, καταγγέλλουν βουλευτές

 20.01.2026 - 21:00
Σφοδρή αντιπαράθεση στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Βουλευτές κατήγγειλαν ότι η αδυναμία λήψης απόφασης στοιχίζει στην Κύπρο, ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.

Ο νέος Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός άκουσε πολλές ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής και δεσμεύτηκε να δώσει απαντήσεις την ερχόμενη βδομάδα.

Αυτό που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η άρνηση του Προέδρου της ΕΤΥΦΑ Γιώργου Ασιήκαλη να καταθέσει στοιχεία την Βουλή για τους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση διαιτησίας στο Λονδίνο, μεταξύ της Δημοκρατίας με τους Κινέζους εργολάβους, μετά τον τερματισμό του έργου στο Βασιλικό. Επικαλέστηκε την διαρροή στο παρελθόν στον τύπο, στοιχείων τα οποία κατέθεσε στην Βουλή, γεγονός το οποίο όπως είπε, δυσκολεύει την υπεράσπιση στο διαιτητικό δικαστήριο.

Βουλευτές αμφισβήτησαν τη θέση του Προέδρου της ΕΤΥΦΑ, ότι η διαρροή έγινε από την Βουλή με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκο Χατζηγιάννη να κάνει λόγο για συνεχιζόμενη πρόκληση και αναποφασιστικότητα που στοιχίζει ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Κάλεσε τον νέο Υπουργό να βάλει σε τάξη αυτούς που χειρίζονται την υπόθεση. Ο Υπουργός Ενέργειας δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση του έργου και είπε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει με νέες διαδικασίες προσφορών. Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συνεχίσει το έργο.

