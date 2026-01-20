Κατώτατος μισθός: Διαφωνίες για νομοσχέδιο - Ποια εισήγηση υιοθετεί για τον υπολογισμό του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, εργοδοτικές οργανώσεις εκφράζουν ενστάσεις για διατάξεις που, όπως υποστηρίζουν, δεν απαιτούν νομοθετική ρύθμιση ή δεν σχετίζονται άμεσα με τους κατώτατους μισθούς, όπως αναφορές στο σύστημα «Εργάνη» και συγκεκριμένα κριτήρια υπολογισμού. Ανησυχία προκαλεί επίσης ο μηχανισμός συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από το Υπουργείο Εργασίας.

Το νομοσχέδιο υιοθετεί ως εισήγηση τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου και στο 50% του μέσου ακαθάριστου μισθού, ενώ περιλαμβάνει και πρόνοιες για αύξηση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις στο 80%, πρόταση που οι εργοδότες θεωρούν μη αναγκαία.

Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες επισημαίνουν καθυστέρηση στην υιοθέτηση της οδηγίας και ζητούν σαφή ρύθμιση ώστε οι συμφωνημένοι μισθοί στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να είναι υποχρεωτικοί. Παράλληλα, καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντηση πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή.

