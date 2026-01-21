Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»

 21.01.2026 - 11:28
ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε ότι η Κύπρος έχει αποστείλει πρόσκληση στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο ή, εναλλακτικά, να εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ή τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, σε αποκλειστική συνέντευξη στον Νίκο Λούρδα για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η πρώτη αντίδραση από τουρκικής πλευράς δεν ήταν θετική, χωρίς ωστόσο αυτό να σταματά τις προσπάθειες της Λευκωσίας για θετικές εξελίξεις.

Αναλυτικά απόσπασμα διαλόγου από την αποκλειστική συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΣΚΑΪ:

Νίκος Λούρδας: Ακούγεται, κύριε Πρόεδρε, ότι θα προσπαθήσετε να φέρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στην Τουρκία, με βάση και την και την προεδρία (σ.σ. στο Συμβούλιο της ΕΕ) που έχει ξεκινήσει. Στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο, θα προσκληθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Θα σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση που δεν είναι ευχάριστη για εμάς. Είχαμε αποταθεί και στους θεσμούς αλλά και σε κάποια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία, στέλνοντας αυτή την ετοιμότητα να προσκαλέσουμε είτε τον πρόεδρο Ερντογάν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε τον υπουργό Εξωτερικών στο Gymnich στην Κύπρο, είτε ακόμη και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα γίνει στην Κύπρο. Πριν κάποια 24ωρα ζητήσαμε κάποιους να μεσολαβήσουν, γιατί ο στόχος μας δεν ήταν να στείλουμε μια πρόσκληση και να πάρουμε μια αρνητική απάντηση. Ο στόχος μας είναι δημιουργήσουμε θετικές εξελίξεις. Πριν κάποια 24ωρα έχουμε ενημερωθεί ότι η αντίδραση από πλευράς Τουρκίας δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Δεν δέχτηκε, λοιπόν,

Νίκος Χριστοδουλίδης: Δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Έχετε κάποια περαιτέρω απάντηση σε αυτό; Για ποιο λόγο ίσως;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε πάρει. Δεν είναι θετικοί. Παρόλα αυτό όμως δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

MasterChef: Eντυπωσίασε η Κωνσταντίνα από το Παραλίμνι – Δείτε βίντεο

 21.01.2026 - 11:16
Επόμενο άρθρο

Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

 21.01.2026 - 11:53

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»

ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»

  •  21.01.2026 - 11:28
Έρχιουρμαν: «Δεν έχω λάβει προτάσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη»

Έρχιουρμαν: «Δεν έχω λάβει προτάσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη»

  •  21.01.2026 - 12:48
Στη Βουλή ο Αρχηγός - «Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων της»

Στη Βουλή ο Αρχηγός - «Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων της»

  •  21.01.2026 - 12:03
Το πρώτο μήνυμα από την Annie Alexui μετά την κήρυξή της ως καταζητούμενη - «Δεν κρύβομαι»

Το πρώτο μήνυμα από την Annie Alexui μετά την κήρυξή της ως καταζητούμενη - «Δεν κρύβομαι»

  •  21.01.2026 - 10:40
«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

  •  21.01.2026 - 12:40
Ψάξε, ψάξε… δεν θα το βρεις – Εξαφανίστηκε γνωστό σιρόπι βήχα από τα Φαρμακεία – Τι συνέβη

Ψάξε, ψάξε… δεν θα το βρεις – Εξαφανίστηκε γνωστό σιρόπι βήχα από τα Φαρμακεία – Τι συνέβη

  •  21.01.2026 - 09:29
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας

  •  21.01.2026 - 06:42
Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

  •  21.01.2026 - 11:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα