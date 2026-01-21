ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»

Αναλυτικά απόσπασμα διαλόγου από την αποκλειστική συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΣΚΑΪ:

Νίκος Λούρδας: Ακούγεται, κύριε Πρόεδρε, ότι θα προσπαθήσετε να φέρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στην Τουρκία, με βάση και την και την προεδρία (σ.σ. στο Συμβούλιο της ΕΕ) που έχει ξεκινήσει. Στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο, θα προσκληθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Θα σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση που δεν είναι ευχάριστη για εμάς. Είχαμε αποταθεί και στους θεσμούς αλλά και σε κάποια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία, στέλνοντας αυτή την ετοιμότητα να προσκαλέσουμε είτε τον πρόεδρο Ερντογάν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε τον υπουργό Εξωτερικών στο Gymnich στην Κύπρο, είτε ακόμη και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα γίνει στην Κύπρο. Πριν κάποια 24ωρα ζητήσαμε κάποιους να μεσολαβήσουν, γιατί ο στόχος μας δεν ήταν να στείλουμε μια πρόσκληση και να πάρουμε μια αρνητική απάντηση. Ο στόχος μας είναι δημιουργήσουμε θετικές εξελίξεις. Πριν κάποια 24ωρα έχουμε ενημερωθεί ότι η αντίδραση από πλευράς Τουρκίας δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Δεν δέχτηκε, λοιπόν,

Νίκος Χριστοδουλίδης: Δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Έχετε κάποια περαιτέρω απάντηση σε αυτό; Για ποιο λόγο ίσως;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε πάρει. Δεν είναι θετικοί. Παρόλα αυτό όμως δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr