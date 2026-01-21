«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

Δεν μπορεί να ανακοινώνονται τέτοια μέτρα χωρίς διαβούλευση, είπε η κ. Δημητρίου, εκφράζοντας στήριξη προς τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή. Στήριξη εξέφρασαν και Βουλευτές και εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Περίπου 100 μέλη του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας Ισότητα μαζεύτηκαν έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων το πρωί της Τετάρτης, με αφρομή τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για την πρόσφατη απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για αλλαγή του ωραρίου εργασίας των μελών του Σώματος.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι ανάρτησαν πανό που έγραφαν μεταξύ άλλων «Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν», «Όχι στη μείωση των ημεραργιών», και «Όχι άλλες περικοπές στην πλάτη των Αστυνομικών», φώναζαν ότι δεν είναι αριθμοί αλλά Αστυνομικοί και ζητούσαν σεβασμό στα δικαιώματά τους.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Ισότητας, Νίκος Λοϊζίδης, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, και αναφερόμενος στον Αρχηγό της Αστυνομίας, είπε «άλλοι έδωσαν κλίμακες, άλλοι μας ένωσαν, κόβοντας τα rest day. Πείραξαν τα εργασιακά μας μέσα σε μια μέρα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, αυθαίρετα. Μπήκε στο σπίτι μας, μπήκε στη τσέπη μας και μας πήρε τα λεφτά χωρίς να μας ρωτήσει».

Πίσω από κάθε στολή, είπε, «είναι ένας οικογενειάρχης», προσθέτοντας ότι αναμένουν σήμερα να υπάρξει αλλαγή, ενώ είπε ότι έχουν προχωρήσει και δικαστικώς με βάση το Άρθρο 19 του περί Αστυνομίας Νόμου για τα εργασιακά.

Σημείωσε ότι τα εργασιακά δικαιώματα των Αστυνομικών ξεκίνησαν να αποκόπτονται από το 2013, «όταν δώσατε εσείς τους φόρους, τη μείωση επιδομάτων, τη μείωση στους μισθούς σας για να μπορέσει αυτό το κράτος στο οποίο εσείς στηρίζετε να ορθοποδήσει». «Σήμερα, έρχονται και ξανακλέβουν από τους Αστυνομικούς τον κόπο και τον ιδρώτα τους», είπε, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν και ότι το θέμα «δεν πρόκειται να μείνει ως εδώ».

Ανέφερε ακόμη ότι η διαδήλωση έξω από τη Βουλή ήταν συμβολική και ότι οι Βουλευτές, «είναι οι τελευταίοι που φέρουν ευθύνη, όμως είναι οι πρώτοι που θα υποχρεώσουν την Πολιτεία για αλλαγή».

Ο κ. Λοϊζίδης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής «ένα παράξενο υπόμνημα», όπως ο ίδιος ανέφερε, τον περί Αστυνομίας Νόμο. «Άλλοι σας δίνουν υπομνήματα, εμείς σας δίνουμε αυτόν που κρατά τη χώρα και αυτό που έχει παραβιαστεί. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Ο περί Αστυνομίας Νόμος έχει παραβιαστεί και καλό θα ήταν η Επιτροπή Νομικών να το δει», είπε ο κ. Λοϊζίδης.

Παραλαμβάνοντας το έγγραφο, η κ. Δημητρίου είπε «θα είμαστε δίπλα σας, αναγνωρίζουμε το έργο το οποίο επιτελείτε και θεωρούμε ότι τέτοιες αποφάσεις, ακόμα κι αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση. Δεν γίνεται». Σημείωσε ότι «τα δικαιώματα πρέπει να διασφαλιστούν, πρέπει να συζητηθούν, εμείς θα είμαστε εδώ μαζί με τα δίκαια αιτήματα σας και στο τέλος της μέρας όλοι θα πρέπει να δούμε πως διασφαλίζουμε τον ρόλο της Αστυνομίας και του κάθε Αστυνομικού για να μπορέσουμε ακριβώς, να προστατεύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

Σίγουρα, συνέχισε, «δεν μπορεί να ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση, με όλο τον σεβασμό, τέτοια μέτρα, και εμείς θα είμαστε δίπλα σας για ακόμα μια φορά το τονίζω». Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι εκφράζει όλους τους συναδέλφους της «και λέμε ότι θα πρέπει απεναντίας, να μας ανησυχήσει όλους για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά αναφορικά με την εγκληματικότητα, πόσο μάλλον τα όργανα της δικαιοσύνης που είναι οι Αστυνομικοί μας».

Σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό ήταν προς συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών, είπε, «είμαστε δίπλα σας ακριβώς σε μια προσπάθεια να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που θα ενισχύσει, θα ανασυγκροτήσει, θα αναδιοργανώσει την Αστυνομία μας όσο επιβάλλεται για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες σε μια περίοδο που βλέπουμε το τι συμβαίνει».

«Θεωρούμε ότι παραβιάστηκαν βάναυσα τα δικαιώματα σας, η αξιοπρέπεια σας, έπρεπε να τύχετε σεβασμού γιατί είστε το Σώμα που κρατά την ασφάλεια και την ευνομία του κράτους», ανέφερε στους διαδηλωτές ο Πρόδρομος Χριστοφή, Πρόεδρος της Ισότητας.

«Θεωρώ ότι η παρανομία είναι έκδηλη, σε τρία επίπεδα», είπε, σημειώνοντας ότι το πρώτο είναι ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας, με βάση το Άρθρο 21 του Συντάγματος, έπρεπε «να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί μαζί μας», προσθέτοντας ότι αυτό είναι και με βάση διεθνείς συμβάσεις υπάρχει και το ενωσιακό δίκαιο.

Κατά δεύτερον, είπε, «ο Αρχηγός της Αστυνομίας δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει ημεραργίες και ωράριο εργασίας. Ήρθε ουσιαστικά και νοσφίσθηκε εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων», πρόσθεσε. Τρίτον, σημείωσε ο κ. Χριστοφή, «πετσόκοψε τις ημεραργίες σας, από 19.5 ημέρες τις έκανε σχεδόν 5, δηλαδή τις έκοψε κατά 75%». Πρόσθεσε ακόμη ότι, ενώ οι άδειες του Σώματος είναι ουσιαστικά «35 μέρες και βάση 6 ώρες, τώρα για να μπορέσετε να πάρετε μια μέρα άδειας που είναι 11 ώρες, όπως σας το μετέτρεψε, πρέπει να φάτε δύο μέρες άδεια». «Για εμένα είναι έκδηλα παράνομη η συγκεκριμένη ενέργεια», είπε, σημειώνοντας ότι «το πιο αξιοπρεπές που θα μπορούσε να κάνει ο Αρχηγός Αστυνομίας», ήταν, αφού είδε ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση, και μετά που κατέδειξαν «με ακρίβεια» το θέμα, «έπρεπε να βάλει τον εγωισμό του κάτω και να έρθει να συζητήσει μαζί μας, να βρούμε μια λύση». Αυτό, είπε, θα ήταν προς όφελος και της Πολιτείας και του προσωπικού, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η οποία διήρκησε από τις 09.00 μέχρι τις 12 περίπου, Βουλευτές και εκπρόσωποι όλων των Κοινοβουλευτικών κομμάτων συνομίλησαν με τα μέλη της Συντεχνίας και εξέφρασαν την στήριξή τους. Συγκεκριμένα, εκ μέρους του ΔΗΣΥ, οι Γιώργος Κάρουλλας και Νίκος Γεωργίου, από το ΑΚΕΛ οι Άριστος Δαμιανού, Χρίστος Χριστοφίδης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, και Νίκος Κέττηρος, και από το ΔΗΚΟ οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Ορφανίδης. Εκ μέρους της ΔΗΠΑ, με τους διαδηλωτές συνομίλησε ο Αλέκος Τρυφωνίδης, εκ μέρους του ΕΛΑΜ ο Σωτήρης Ιωάννου, και εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος, Μορφάκης Σολομωνίδης.

Οι Βουλευτές ανέφεραν ότι είναι δίκαιο το αίτημα των Αστυνομικών, ότι δεν γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις μονομερώς, και στήριξαν το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Η διαμαρτυρία έληξε μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών, και μετά που ο κ. Λοϊζίδης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, ενημέρωσε τα μέλη της Συντεχνίας ότι οι Βουλευτές ανέφεραν ότι θα εργαστούν προς την εξεύρεση μιας λύσης και διαβεβαίωσε ότι, αν δεν βρεθεί λύση, ο αγώνας θα συνεχιστεί.

