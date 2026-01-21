VIDEO: Σφοδρή κακοκαιρία στην Ελλάδα - Φούσκωσαν ποτάμια και εγκλωβίστηκαν οδηγοί - Ένας νεκρός

Δυστυχώς στο Παράλιο Άστρος η κακοκαιρία ευθύνεται για τον θάνατο ενός λιμενικού ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών. Ο άτυχος 52χρονος παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε στο κεφάλι.

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τις τελευταίες ώρες και την Αττική με αποτέλεσμα ρέματα να φουσκώσουν,κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουνμ οδηγοί να εγκλωβιστούν σε Λεφ.Καραμανλη, Λεωφόρο Ποσειδώνος και Βουλιαγμενης αλλά και να σημειωθεί εισρροή υδάτων σε Μετρό και Τραμ.

112 στον Ασπρόπυργο: Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική με συνεχείς βροχοπτώσεις κια την πυροσβεστική να έχει δεχθεί μέχρι τώρα πάνω από 100 κλήσεις για άντληση υδάτων.

Λίγο μετά τις 18.30 ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πλημμύρες στο Μοσχάτο: Μισοβυθισμένα στο νερό τα αυτοκίνητα

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στη γέφυρα Μοσχάτου από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή.

Η Σπύρου Λούη κάτω απο την Κηφισσίας έχει πνίξει αυτοκίνητα!

Όπως φαίνεται στα βίντεο που εξασφάλισε το CNN Greece, τα αυτοκίνητα είναι βυθισμένα μέσα στο νερό και κινούνται με μεγάλη δυσκολία.

Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων νωρίτερα έγινε εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στη γέφυρα της Σπύρου Λούη, από την πλευρά της Ριζαρείου, βρίσκονται βυθισμένα δύο αυτοκίνητα, με την κυκλοφορία στο σημείο να έχει διακοπεί.

Υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Υπερχείλισε αγωγός αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από όμβρια ύδατα. Στο σημείο υπάρχει συνεργείο της ΕΥΔΑΠ από νωρίς το απόγευμα, όπου όποτε χρειάζεται κλείνει τη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πειραιά, για λίγα μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η κίνηση επάνω σε αυτό το σημείο.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού ανέβηκεπροκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βλέπουν φερτά υλικά να εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού.

Σε οριακό σημείο η στάθμη του νερού στον Κηφισσό

Η στάθμη του νερού στον Κηφισσό στην περιοχή των Απομάχων στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκεται σε οριακό σημείο και φοβούνται υπερχείληση.

Υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική από πρωί της Τετάρτης υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Το ρέμα έχει περάσει πάνω από το δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος για τα αυτοκίνητα.

Εκτροπές κυκλοφορίας σε Μοσχάτο, Πειραιά, Κερατσίνι, Σπάτα, Νέα Μάκρη

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

- Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

- Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

- Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

- Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

- Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Εισρροή υδάτων σε Μετρό και Τραμ - Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα

Εισρροή υδάτων σημειώθηκε στη Γραμμή 1 του Μετρό και τη Γραμμη 7 του Τραμ με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,

Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει η ΣΤΑ.ΣΥ:

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Βροχή πάνω από 100 χιλιοστά άνα ώρα

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.

Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Σε πολλές περιοχές τις προηγούμενες ώρες σημειώθηκαν καθιζήσεις όπως στο Γραμματικό και το ρέμα της Πικροδάφνης στον Αγ. Δημητριο, όπου εκκενώθηκαν κατοικίες, ενώ φούσκωσε ο Ιλισσός.

Τα νερά του Ιλισσού στην Καλλιθέα έχουν αυξηθεί σε βαθμό που οι Αρχές φοβούνται για υπερχείλιση και πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο σημείο, έσπευσε νωρίτερα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να εποπτεύσει τη στάθμη του ποταμού.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr