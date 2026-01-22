Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το CIM-Cyprus Business School διοργανώνει το «CIM Summit» για 18η συνεχή χρονιά

 22.01.2026 - 09:05
Το CIM-Cyprus Business School διοργανώνει το «CIM Summit» για 18η συνεχή χρονιά

Το CIM Summit είναι το κορυφαίο συνέδριο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή και φέρνει κοντά και φέτος τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και τους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς. Σημείο συνάντησης για τις πιο σημαντικές συζητήσεις στον τομέα της διοίκησης και της στρατηγικής το CIM Summit 2026 θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε επαγγελματίες από Κύπρο και εξωτερικό να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες εξελίξεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, παγκοσμίως.

Mε θεματική «Beyond the Horizon: Thriving Through Change» η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 01:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου και θα συγκεντρώσει ξένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από κορυφαίες επιχειρηματικές, σχολές και οργανισμούς της Ευρώπης.

Αυθεντίες από κορυφαία Business Schools της Ευρώπης θα παρευρεθούν και θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με το Κυπριακό επιχειρηματικό κοινό:

  1. How Culture Meets Strategy for Breakfast: Cultivating a Culture That Wins

Spencer Harrison, Professor of Organisational Behaviour, INSEAD

  1. Investing in the Long Run

Elroy Dimson, Professor of Finance, Cambridge Judge Business School, Co-Founder and Chairman, Centre for Endowment Asset Management, University of Cambridge

  1. The New Era of Entrepreneurial Financing

Luisa Alemany, Associate Professor of Management Practice in Strategy and Entrepreneurship, Academic Director, Institute of Entrepreneurship and Private Capital, London Business School

  1. The Changing Consumer Behaviour

     Vincent Mak, Professor of Marketing and Decision Sciences, Judge Business School, University of Cambridge

Πλατινένιοι Χορηγοί: Freedom24, Green Energy

Χρυσοί Χορηγοί: NetU, Unicars

 

Ανακρίθηκε ο Νίκος Σύκας – Ιδού τι κατέθεσε στο ΤΑΕ ο βουλευτής

Φορολογική Μεταρρύθμιση: Ξεκινούν τα οφέλη - Λιγότεροι φόροι με Περισσότερο καθαρό εισόδημα

