Το CIM-Cyprus Business School διοργανώνει το «CIM Summit» για 18η συνεχή χρονιά

Mε θεματική «Beyond the Horizon: Thriving Through Change» η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 01:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου και θα συγκεντρώσει ξένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από κορυφαίες επιχειρηματικές, σχολές και οργανισμούς της Ευρώπης.
Αυθεντίες από κορυφαία Business Schools της Ευρώπης θα παρευρεθούν και θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με το Κυπριακό επιχειρηματικό κοινό:
- How Culture Meets Strategy for Breakfast: Cultivating a Culture That Wins
Spencer Harrison, Professor of Organisational Behaviour, INSEAD
- Investing in the Long Run
Elroy Dimson, Professor of Finance, Cambridge Judge Business School, Co-Founder and Chairman, Centre for Endowment Asset Management, University of Cambridge
- The New Era of Entrepreneurial Financing
Luisa Alemany, Associate Professor of Management Practice in Strategy and Entrepreneurship, Academic Director, Institute of Entrepreneurship and Private Capital, London Business School
- The Changing Consumer Behaviour
Vincent Mak, Professor of Marketing and Decision Sciences, Judge Business School, University of Cambridge
Πλατινένιοι Χορηγοί: Freedom24, Green Energy
Χρυσοί Χορηγοί: NetU, Unicars