«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

 31.03.2026 - 09:03
Στο φως έρχονται σημαντικές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο, σύμφωνα με τη νέα ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερου ευρωπαϊκού ελέγχου, καταγράφει διαχειριστικά κενά στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και προκλήσεις στη λειτουργία της ΜΟΚΑΣ, παρά τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη. 

​Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα ευρήματα αφορά στις καθυστερήσεις της Κεντρικής Τράπεζας στην έκδοση τελικών αποφάσεων για επιβολή κυρώσεων. Ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει ότι το χρονικό διάστημα από τη διενέργεια ενός επιτόπιου ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής έκθεσης είναι υπερβολικά μεγάλο, γεγονός που αποδίδεται σε δυσλειτουργίες της εσωτερικής οργάνωσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2020-2024), η στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΚΤΚ ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην εκτελείται πλήρως ο ετήσιος προγραμματισμός ελέγχων βάσει κινδύνου. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι την τελευταία τετραετία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους μόλις 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο πιστωτικά ιδρύματα για παραβιάσεις της νομοθεσίας AML. 

​Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε και η ΜΟΚΑΣ, η οποία αν και ενισχύθηκε με πόρους και τεχνολογία, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο αναφορών για ύποπτες συναλλαγές. Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το υψηλό ποσοστό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ υπογραμμίζει ότι μόνο το 5,5% των αναφορών που λαμβάνει η Μονάδα διαβιβάζεται τελικά για περαιτέρω διερεύνηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποιότητα των στοιχείων που αποστέλλουν οι τράπεζες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αναφορές είναι ελλιπείς ή καθυστερημένες, δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών. 

​Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ένα σοβαρό κενό στον εθνικό συντονισμό, αποκαλύπτοντας ότι η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων παραμένει χωρίς επικαιροποίηση από το 2017. Η χρήση δεδομένων δεκαετίας (2011-2016) θεωρείται επικίνδυνη, καθώς δεν αντανακλά τους σύγχρονους κινδύνους, όπως αυτούς που προκύπτουν από τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα κρίνεται επείγον, δεδομένης της επερχόμενης αξιολόγησης της Κύπρου από τη Moneyval το 2028. 

​Τέλος, η έκθεση θίγει το φαινόμενο του «αδικαιολόγητου αποκλεισμού» πελατών από τις τράπεζες. Φαίνεται ότι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν κινδύνους, ορισμένα ιδρύματα εφαρμόζουν υπερβολικά αυστηρές πρακτικές, επηρεάζοντας ακόμη και πολίτες ή οργανισμούς (όπως ΜΚΟ) που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κυρώσεων, χωρίς να προηγηθεί εξατομικευμένη ανάλυση κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;

 31.03.2026 - 09:02
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε δρόμος στην επαρχία Λεμεσού μετά από καραμπόλα οχημάτων

 31.03.2026 - 09:07
Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

  •  31.03.2026 - 06:42
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

  •  31.03.2026 - 08:55
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

  •  31.03.2026 - 08:58
Ξανά στόχος ο γνωστός επιχειρηματίας στη Λεμεσό - Έπεσαν πυροβολισμοί σε μπαρ στη Γερμασόγεια

Ξανά στόχος ο γνωστός επιχειρηματίας στη Λεμεσό - Έπεσαν πυροβολισμοί σε μπαρ στη Γερμασόγεια

  •  31.03.2026 - 07:01
LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

  •  31.03.2026 - 06:36
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

  •  31.03.2026 - 09:00
Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

  •  31.03.2026 - 08:38

