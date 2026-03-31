Κυκλοφοριακό «κουμφούζιο» στη Λευκωσία – Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο

Η έξοδος προς τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ανοικτή για την τροχαία κίνηση.

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έχει κλείσει προσωρινά, για σκοπούς εξετάσεων που διενεργεί η Αστυνομία, καθώς και για παραλαβή με ρυμουλκό, αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με περιπολικό όχημα, το βράδυ που πέρασε.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.