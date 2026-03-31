Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

Υπενθυμίζεται ότι, με ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, επικαλούμενος μηνύματα και μαρτυρία γυναίκας, συνδέει τον πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Μιχάλη Χριστοδούλου, τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και άλλα πολιτικά και δημόσια πρόσωπα, με την αποκαλούμενη «Αδελφότητα Ροδοσταύρων», εμπλέκοντάς τους σε υποθέσεις διαφθοράς, όπως το «μαύρο βαν» και την Focus.



Αυτούσια η ανακοίνωση αναπληρωτή Προέδρου ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη:

Ότι ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι ειδικός στα αποκυήματα φαντασίας, στην κατασκευή και διασπορά ψευδών ειδήσεων και στην λασπολογία, είναι τοις πάσι γνωστόν.

Με το τελευταίο του ατόπημα, έχει ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό του.

Έχει διαπράξει όμως ένα λάθος: Οι ισχυρισμοί του έναντι του προσώπου μου, είναι τόσο εξωφρενικοί που προφανώς ούτε και ο ίδιος δεν τους πιστεύει.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης, στην απελπισμένη του προσπάθεια να στηρίξει το ανυπόστατο αφήγημα του, κατέφυγε μάλιστα σήμερα στη δημοσίευση ενός screenshot που υποτίθεται ότι αποτελεί «απόδειξη». Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι πρόκειται περί κατασκευασμένης αποτύπωσης.



Η απαξίωση θα ήταν η πρέπουσα αντίδραση έναντι των ψευδών και ανυπόστατων ισχυρισμών του κ. Δρουσιώτη.



Όμως κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτή την ανήθικη μέθοδο δολοφονίας χαρακτήρων, η οποία μάλιστα συνδυάζεται χρονικά με το γεγονός ότι ο κ. Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής και προφανώς αναζητεί δημοσιότητα και επίσης με το γεγονός ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής και είναι καταφανής η προσπάθεια να πληγεί εκλογικά η ΕΔΕΚ.



Ως εκ τούτου, έχω αποφασίσει όπως:

Να θέσω άμεσα τα τηλεφωνικά μου δεδομένα και κάθε προσωπικό μου αρχείο στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής. Αν ο κ. Δρουσιώτης έχει το θάρρος, ας κάνει το ίδιο.

Να προχωρήσω αμέσως με την κατάθεση αγωγής για λιβελογράφημα και συκοφαντική δυσφήμιση.

Να προχωρήσω σε καταγγελία στην Αστυνομία (Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) για καταρτισμό πλαστών φωτογραφιών προς δήθεν τεκμηρίωση των ψευδών ειδήσεων.



Ο κύριος Δρουσιώτης έχει ιστορικό στο να θίγει άτομα και να σπιλώνει υπολήψεις. Αυτή τη φορά όμως, θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.