Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

 31.03.2026 - 13:13
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, στις καταγγελίες που διατύπωσε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης σε βάρος του, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένους και ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Σε γραπτή δήλωσή του, απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, καταγγέλλοντας «δολοφονία χαρακτήρα» και στοχευμένη προσπάθεια πλήγματος της δημόσιας εικόνας του. Παράλληλα, προαναγγέλλει νομικές ενέργειες εις βάρος του Μακάριου Δρουσιώτη, ενώ δηλώνει έτοιμος να θέσει στη διάθεση των Αρχών προσωπικά δεδομένα και στοιχεία, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της αλήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι, με ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, επικαλούμενος μηνύματα και μαρτυρία γυναίκας, συνδέει τον πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Μιχάλη Χριστοδούλου, τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και άλλα πολιτικά και δημόσια πρόσωπα, με την αποκαλούμενη «Αδελφότητα Ροδοσταύρων», εμπλέκοντάς τους σε υποθέσεις διαφθοράς, όπως το «μαύρο βαν» και την Focus.

 
Αυτούσια η ανακοίνωση αναπληρωτή Προέδρου ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη:

Ότι ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι ειδικός στα αποκυήματα φαντασίας, στην κατασκευή και διασπορά ψευδών ειδήσεων και στην λασπολογία, είναι τοις πάσι γνωστόν.

Με το τελευταίο του ατόπημα, έχει ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό του.
Έχει διαπράξει όμως ένα λάθος: Οι ισχυρισμοί του έναντι του προσώπου μου, είναι τόσο εξωφρενικοί που προφανώς ούτε και ο ίδιος δεν τους πιστεύει.
Ο Μακάριος Δρουσιώτης, στην απελπισμένη του προσπάθεια να στηρίξει το ανυπόστατο αφήγημα του, κατέφυγε μάλιστα σήμερα στη δημοσίευση ενός screenshot που υποτίθεται ότι αποτελεί «απόδειξη». Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι πρόκειται περί κατασκευασμένης αποτύπωσης.

Η απαξίωση θα ήταν η πρέπουσα αντίδραση έναντι των ψευδών και ανυπόστατων ισχυρισμών του κ. Δρουσιώτη.

Όμως κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτή την ανήθικη μέθοδο δολοφονίας χαρακτήρων, η οποία μάλιστα συνδυάζεται χρονικά με το γεγονός ότι ο κ. Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής και προφανώς αναζητεί δημοσιότητα και επίσης με το γεγονός ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής και είναι καταφανής η προσπάθεια να πληγεί εκλογικά η ΕΔΕΚ.

Ως εκ τούτου, έχω αποφασίσει όπως:
Να θέσω άμεσα τα τηλεφωνικά μου δεδομένα και κάθε προσωπικό μου αρχείο στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής. Αν ο κ. Δρουσιώτης έχει το θάρρος, ας κάνει το ίδιο.
Να προχωρήσω αμέσως με την κατάθεση αγωγής για λιβελογράφημα και συκοφαντική δυσφήμιση.
Να προχωρήσω σε καταγγελία στην Αστυνομία (Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) για καταρτισμό πλαστών φωτογραφιών προς δήθεν τεκμηρίωση των ψευδών ειδήσεων.

Ο κύριος Δρουσιώτης έχει ιστορικό στο να θίγει άτομα και να σπιλώνει υπολήψεις. Αυτή τη φορά όμως, θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» με τον Έρικ Ντέιν

 31.03.2026 - 12:41
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης αποκαλύπτει: «Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη» - Η συνάντηση που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Κυπριακού

 31.03.2026 - 13:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση ΠτΔ – Έρχιουρμαν – Αρχίζει η επιλογή και ο διορισμός μελών ΔΣ σε ημικρατικούς οργανισμούς

Λετυμπιώτης: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση ΠτΔ – Έρχιουρμαν – Αρχίζει η επιλογή και ο διορισμός μελών ΔΣ σε ημικρατικούς οργανισμούς

  •  31.03.2026 - 12:13
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Video: Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ύποπτου βαν με πυροβολισμούς - Έβγαιναν σπίθες από τα λάστιχα

Video: Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ύποπτου βαν με πυροβολισμούς - Έβγαιναν σπίθες από τα λάστιχα

  •  31.03.2026 - 12:20
Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
LIVE: Κόσμος συρρέει στο λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη - Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της

LIVE: Κόσμος συρρέει στο λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη - Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

  •  31.03.2026 - 06:36
Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

  •  31.03.2026 - 10:15
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

  •  31.03.2026 - 09:03

