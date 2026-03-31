ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης αποκαλύπτει: «Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη» - Η συνάντηση που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Κυπριακού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης αποκαλύπτει: «Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη» - Η συνάντηση που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Κυπριακού

 31.03.2026 - 13:20
Λετυμπιώτης αποκαλύπτει: «Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη» - Η συνάντηση που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Κυπριακού

Η πολιτική βούληση της πλευράς μας είναι δεδομένη για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 16:30, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέχεια και της πρόσφατης συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, έχει εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία, επισημαίνοντας την ξεκάθαρη πολιτική βούληση και τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα για προώθηση της διαδικασίας.

Η μετουσίωση αυτής της πρόθεσης σε ουσιαστική πρωτοβουλία προϋποθέτει αντίστοιχη ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν.

Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά, με σαφήνεια ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδομένη και σταθερή, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου το συντομότερο δυνατόν, μέσα από μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με προοπτική και αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία, εντός των όρων εντολής τους και με την ενεργή εμπλοκή του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση των εξελίξεων.

Η επικείμενη συνάντηση αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για να διαφανεί κατά πόσο αυτή η πολιτική βούληση μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης μιας ουσιαστικής διαδικασίας».

Ερωτηθείς αν η συνάντηση των δύο ηγετών θα είναι ανοικτή ή κλειστή για τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι οι διευθετήσει για τη συνάντηση γίνονται από πλευράς των ΗΕ, και πως από τη μέχρι στιγμής ενημέρωση από τα ΗΕ, πλάνα και φωτογραφίες θα δοθούν στα ΜΜΕ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

 31.03.2026 - 13:13

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λετυμπιώτης: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση ΠτΔ – Έρχιουρμαν – Αρχίζει η επιλογή και ο διορισμός μελών ΔΣ σε ημικρατικούς οργανισμούς

Λετυμπιώτης: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση ΠτΔ – Έρχιουρμαν – Αρχίζει η επιλογή και ο διορισμός μελών ΔΣ σε ημικρατικούς οργανισμούς

  •  31.03.2026 - 12:13
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Video: Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ύποπτου βαν με πυροβολισμούς - Έβγαιναν σπίθες από τα λάστιχα

Video: Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ύποπτου βαν με πυροβολισμούς - Έβγαιναν σπίθες από τα λάστιχα

  •  31.03.2026 - 12:20
Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
LIVE: Κόσμος συρρέει στο λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη - Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της

LIVE: Κόσμος συρρέει στο λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη - Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

  •  31.03.2026 - 06:36
Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

  •  31.03.2026 - 10:15
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

  •  31.03.2026 - 09:03

