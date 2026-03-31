Βόμβα σε γυράδικο στη Λεμεσό: Στο Κακουργιοδικείο δύο νεαροί - Νέα επίθεση με πυροβολισμούς στον ίδιο επιχειρηματία

 31.03.2026 - 16:20
Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, παραπέμφθηκαν δυο πρόσωπα, 19 και 21 χρόνων, σε σχέση με την έκρηξη βόμβας σε εστιατόριο – γυράδικο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή του κάστρου της Λεμεσού.

Οι δυο ύποπτοι τελούσαν υπό κράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης της 3ης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος περιουσίας του συγκεκριμένου επιχειρηματία, η οποία αφορούσε πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος στην είσοδο του υποστατικού.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού παρέπεμψε τους δύο νεαρούς σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, ενώ διέταξε όπως αυτοί παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έγινε στόχος εγκληματικών στοιχείων και σήμερα τα ξημερώματα, με ρίψη πυροβολισμών σε μπαράκι, που διατηρεί, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας.

Medochemie και Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις για τον κυπριακό αθλητισμό στο δρόμο προς το “Los Angeles 28”

Συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: 8ήμερη κράτηση σε βασικό ύποπτο - Χειροπέδες σε ακόμη πέντε πρόσωπα

