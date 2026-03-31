ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 31.03.2026 - 16:26
Συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: 8ήμερη κράτηση σε βασικό ύποπτο - Χειροπέδες σε ακόμη πέντε πρόσωπα

Διάταγμα 8ήμερης κράτησης εναντίον ενός υπόπτου και τετραήμερης κράτησης για άλλους πέντε υπόπτους, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου που διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από συμπλοκή, ρίψη πυροβολισμών και τραυματισμό τριών προσώπων, στον παραλιακό δρόμο της πόλης.

Η συμπλοκή σημειώθηκε γύρω στις 20:00 χθες και κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκαν 36χρονος, 35χρονος και 34χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Όπως διαπιστώθηκε ο 35χρονος φέρει κάταγμα ρινικού οστού, ο 34χρονος κακώσεις κεφαλής και ο 36χρονος τραύματα στα πόδια, που προκλήθηκαν από πυροβολισμό.

Από τις εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία εναντίον 32χρονου, ο οποίος φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να έριξε αριθμό πυροβολισμών. Εναντίον του  εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη. Συνελήφθηκαν, επίσης, άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 35 και 43 χρόνων, καθώς και οι τρεις τραυματίες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτηση του 32χρονου για περίοδο οκτώ ημερών και την κράτηση των άλλων πέντε υπόπτων για περίοδο τεσσάρων ημερών, σε διαδικασία που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Βόμβα σε γυράδικο στη Λεμεσό: Στο Κακουργιοδικείο δύο νεαροί - Νέα επίθεση με πυροβολισμούς στον ίδιο επιχειρηματία

 31.03.2026 - 16:20
Κύπρος: Άμεση απέλαση έξι αλλοδαπών που φωτογράφιζαν εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας

 31.03.2026 - 16:44
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

  •  31.03.2026 - 14:56
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

  •  31.03.2026 - 13:50
Αργία 1ης Απριλίου: Πού να κάνετε τα ψώνια σας για το σπίτι - Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν κλειστές

Αργία 1ης Απριλίου: Πού να κάνετε τα ψώνια σας για το σπίτι - Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν κλειστές

  •  31.03.2026 - 13:53
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

  •  31.03.2026 - 14:38

