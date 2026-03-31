SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

Με κατεπείγουσα επιστολή τους προς τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, οι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποβάθμιση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας.

Το πρόβλημα εστιάζεται στην απόφαση να τοποθετηθεί η νέα προσωρινή κατασκευή ακριβώς πάνω στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται η αμμοδόχος, το παιχνίδι τύπου «igloo» και το μεταλλικό στέγαστρο. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα εξαφανίσει ζωτικό εξωτερικό χώρο, ο οποίος είναι ήδη περιορισμένος και παρουσιάζει φαινόμενα συνωστισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι γονείς διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένα σχολείο που αρχικά σχεδιάστηκε για μόλις δύο αίθουσες, να καταλήγει να λειτουργεί με τις μισές του τάξεις σε προσωρινές κατασκευές, φιλοξενώντας μάλιστα 81 παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι οργανωμένοι γονείς του σχολείου τονίζουν ότι η αυλή δεν είναι απλώς ένας ελεύθερος χώρος, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η περαιτέρω συρρίκνωση της εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο τηρούνται πλέον οι εγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού και χωροθέτησης των δημόσιων νηπιαγωγείων, καθώς και για το αν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή επιτήρηση των μαθητών.

Μέσω της επιστολής, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπουργό Παιδείας, ζητείται η άμεση επανεξέταση της απόφασης και η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που δεν θα αποβαίνουν εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Παράλληλα, οι γονείς ζητούν να ληφθεί σοβαρά υπόψη η άποψη της οικείας Επιθεωρήτριας Προσχολικής Εκπαίδευσης, ώστε οι παιδαγωγικές ανάγκες των νηπίων να μην θυσιαστούν στον βωμό των πρόχειρων τεχνικών διευθετήσεων.