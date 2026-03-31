Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

 31.03.2026 - 16:49
SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται ο γονείς στο Δ’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών, με φόντο τους σχεδιασμούς για περαιτέρω «τσιμεντοποίηση» του λιγοστού χώρου παιχνιδιού των μαθητών.

Με κατεπείγουσα επιστολή τους προς τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, οι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποβάθμιση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας.

Το πρόβλημα εστιάζεται στην απόφαση να τοποθετηθεί η νέα προσωρινή κατασκευή ακριβώς πάνω στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται η αμμοδόχος, το παιχνίδι τύπου «igloo» και το μεταλλικό στέγαστρο. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα εξαφανίσει ζωτικό εξωτερικό χώρο, ο οποίος είναι ήδη περιορισμένος και παρουσιάζει φαινόμενα συνωστισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι γονείς διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένα σχολείο που αρχικά σχεδιάστηκε για μόλις δύο αίθουσες, να καταλήγει να λειτουργεί με τις μισές του τάξεις σε προσωρινές κατασκευές, φιλοξενώντας μάλιστα 81 παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι οργανωμένοι γονείς του σχολείου τονίζουν ότι η αυλή δεν είναι απλώς ένας ελεύθερος χώρος, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η περαιτέρω συρρίκνωση της εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο τηρούνται πλέον οι εγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού και χωροθέτησης των δημόσιων νηπιαγωγείων, καθώς και για το αν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή επιτήρηση των μαθητών.

Μέσω της επιστολής, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπουργό Παιδείας, ζητείται η άμεση επανεξέταση της απόφασης και η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που δεν θα αποβαίνουν εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Παράλληλα, οι γονείς ζητούν να ληφθεί σοβαρά υπόψη η άποψη της οικείας Επιθεωρήτριας Προσχολικής Εκπαίδευσης, ώστε οι παιδαγωγικές ανάγκες των νηπίων να μην θυσιαστούν στον βωμό των πρόχειρων τεχνικών διευθετήσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κύπρος: Άμεση απέλαση έξι αλλοδαπών που φωτογράφιζαν εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας

 31.03.2026 - 16:44
Επόμενο άρθρο

Στη δικαιοσύνη ο Μύρωνας Νικολάτος: «Ανυπόστατα και ψευδή όσα έγραψε ο Δρουσιώτης»

 31.03.2026 - 17:01
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

  •  31.03.2026 - 14:56
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

  •  31.03.2026 - 13:50
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

  •  31.03.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα