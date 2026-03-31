Στη δικαιοσύνη ο Μύρωνας Νικολάτος: «Ανυπόστατα και ψευδή όσα έγραψε ο Δρουσιώτης»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου «Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ», ο κ. Νικολάτος έδωσε οδηγίες για τη λήψη νομικών μέτρων κατά του γνωστού δημοσιογράφου.

Η δικαστική διαμάχη πυροδοτήθηκε από ισχυρισμούς που δημοσίευσε ο κ. Δρουσιώτης στην προσωπική του ιστοσελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η πλευρά του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου χαρακτηρίζει τους εν λόγω ισχυρισμούς ως παντελώς ψευδείς, αβάσιμους και κακόβουλους, σημειώνοντας μάλιστα πως πλήττουν άμεσα την τιμή, την υπόληψη αλλά και την ακεραιότητα του πελάτη τους.

Ο κ. Νικολάτος εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που θεωρεί ότι έχει υποστεί. Στο πλαίσιο αυτό, η νομική του ομάδα ξεκαθαρίζει πως θα αξιωθούν αποζημιώσεις χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση προς την άλλη πλευρά. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, καθώς φέρνει αντιμέτωπα δύο πρόσωπα με σημαντική διαδρομή στον δημόσιο βίο της Κύπρου.