Στη δικαιοσύνη ο Μύρωνας Νικολάτος: «Ανυπόστατα και ψευδή όσα έγραψε ο Δρουσιώτης»
Στη δικαιοσύνη ο Μύρωνας Νικολάτος: «Ανυπόστατα και ψευδή όσα έγραψε ο Δρουσιώτης»

 31.03.2026 - 17:01
Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρωνας Νικολάτος, και ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, μετά την απόφαση του πρώτου να κινηθεί νομικά για λίβελλο και συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου «Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ», ο κ. Νικολάτος έδωσε οδηγίες για τη λήψη νομικών μέτρων κατά του γνωστού δημοσιογράφου. Αιτία της δικαστικής διαμάχης αποτελούν αναρτήσεις του κ. Δρουσιώτη στην προσωπική του ιστοσελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Η δικαστική διαμάχη πυροδοτήθηκε από ισχυρισμούς που δημοσίευσε ο κ. Δρουσιώτης στην προσωπική του ιστοσελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η πλευρά του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου χαρακτηρίζει τους εν λόγω ισχυρισμούς ως παντελώς ψευδείς, αβάσιμους και κακόβουλους, σημειώνοντας μάλιστα πως πλήττουν άμεσα την τιμή, την υπόληψη αλλά και την ακεραιότητα του πελάτη τους.

Ο κ. Νικολάτος εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που θεωρεί ότι έχει υποστεί. Στο πλαίσιο αυτό, η νομική του ομάδα ξεκαθαρίζει πως θα αξιωθούν αποζημιώσεις χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση προς την άλλη πλευρά. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, καθώς φέρνει αντιμέτωπα δύο πρόσωπα με σημαντική διαδρομή στον δημόσιο βίο της Κύπρου.

SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

Σεισμός από τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη: «Υπάρχει τέρμα στον κατήφορο;» διερωτάται το Άλμα

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

  •  31.03.2026 - 14:56
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

  •  31.03.2026 - 13:50
SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

  •  31.03.2026 - 16:49
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

  •  31.03.2026 - 14:38

