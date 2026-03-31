Σεισμός από τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη: «Υπάρχει τέρμα στον κατήφορο;» διερωτάται το Άλμα

Η ανακοίνωση του κινήματος κάνει λόγο για ένα «σκοτεινό και σάπιο σύστημα» που, αν επιβεβαιωθεί, αποκαλύπτει βαθιά θεσμική σήψη στους κόλπους του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων της Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και του πολιτικού κόσμου.

Το Άλμα υπογραμμίζει πως οι αναφορές σε οργανωμένα δίκτυα επιρροής, παρεμβάσεις σε κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις και τη δράση μιας ιδιότυπης «αδελφότητας» με εμπλοκή προσώπων από Κύπρο και Ελλάδα, συνθέτουν μια εικόνα που υπονομεύει τη δημοκρατία στον πυρήνα της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ισχυρισμούς για παρακολουθήσεις, χρήση κρατικών μηχανισμών για ιδιωτικά συμφέροντα και οικονομικές συναλλαγές με «μίζες» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φέρονται να συνδέονται με κορυφαία στελέχη της δικαστικής εξουσίας.

Στο στόχαστρο της κριτικής τίθεται επίσης το ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών. Το Άλμα ζητά την άμεση παρέμβαση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποδεικνύοντας μάλιστα τον διορισμό ποινικών ανακριτών εάν τα υφιστάμενα εργαλεία κριθούν ανεπαρκή. Παράλληλα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την εμπλοκή της Αστυνομίας στη διαδικασία, δεδομένου ότι το Σώμα λαμβάνει καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος, σύμφωνα με το Κίνημα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ανάμειξη στην υπόθεση λόγω της φύσης των καταγγελιών.

Η ανακοίνωση φέρνει στο προσκήνιο και το θέμα του υποψήφιου βουλευτή του κινήματος, Δημήτρη Παπαδάκη, αναφέροντας πως η Εκτελεστική Γραμματεία θα συνέλθει εκτάκτως για να εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα και να λάβει αποφάσεις. Παρόλο που τονίζεται ότι οι ισχυρισμοί παραμένουν προς το παρόν ανυπόστατοι μέχρι να αποδειχθούν, το Κίνημα αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους και υπόσχεται πλήρη διαφάνεια.

Καταλήγοντας, το Κίνημα Άλμα συνδέει τη «μεγάλη εικόνα» της διαφθοράς με την πρόσφατη απόλυση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κάνοντας λόγο για ένα νοσηρό σύστημα που χειραγωγεί τους θεσμούς και αποβάλλει όσους ορθώνουν ανάστημα. Η απαίτηση για κάθαρση και λογοδοσία παραμένει το κεντρικό πρόταγμα, με το ερώτημα αν ο θεσμικός κατήφορος της χώρας έχει τελικά «πάτο» να πλανάται πάνω από την κυπριακή κοινή γνώμη.